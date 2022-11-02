Карпенков: мы подготовим боевые команды, которые в случае вторжения наёмников нанесут им сокрушительный удар

Новости Беларуси. Во внутренних войсках МВД отмечают День образования подразделений специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бойцы спецназа несут ежедневную боевую службу для сохранения мира и стабильности в нашей стране. К слову, накануне свой 25-летний юбилей отметила и знаменитая ассоциация ветеранов «Честь». Ее представители выразили готовность встать в строй вместе с действующими бойцами. О вызовах и нашем ответе – Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики». Григорий Азаренок, СТВ:

На днях ассоциация ветеранов внутренних войск «Честь» отметила 25-летие. В связи с этим нашим врагам, этим нелюдям, этим фашистам есть что послушать. И они должны сделать это очень внимательно.

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Сегодня мы отметили 25-летие нашей сильной, мощной боевой структуры – ассоциации «Честь», которая в себе объединяет ветеранов спецподразделений. Вы знаете, мы так воспитаны, что ветеран – это для нас, кажется, какой-то пожилой-пожилой человек, который весь в орденах, медалях, после Великой Отечественной войны. Вообще, слово «ветеран» – это когда-то в римской армии среди легионеров обозначался боец, легионер, который 25 лет служит и выполняет боевую задачу, который прошел все эти войны. Поэтому здесь собрались именно легионеры сил специального назначения внутренних войск Министерства внутренних дел на свое торжественное собрание. Здесь мы подводили определенные итоги, что имеет наша ассоциация «Честь». Тут же определялись в силу тяжелейшего на данный момент времени, в этой предвоенной обстановке в нашем приграничье, какие задачи ассоциация «Честь» будет выполнять и к чему нам непосредственно надо готовиться.

Николай Карпенков:

Вы знаете, наша ассоциация «Честь», наши ветераны специального назначения, офицеры, прапорщики, которые по 25 лет отслужили в спецназе, так много желающих оказать помощь внутренним войскам, Вооруженным Силам в выполнении всех тех задач, которые мы на данный момент выполняем. Если понадобится, и с оружием в руках. Наша ассоциация «Честь» – это ответ всем вот этим ЧВК, наемникам, которые, как мы знаем, воюют на той стороне. И где-то звучат угрозы о том, что они могут нам нанести какой-либо удар, вторгнуться на территорию Республики Беларусь, либо в южном приграничье, либо в западном приграничье, ветераны внутренних войск, ветераны подразделений специального назначения готовы к выполнению боевых задач. Мы проведем сборы, мы подготовим боевые команды, которые в случае вторжения к нам сюда наемников нанесут им сокрушительный удар и уничтожат их в первых приграничных сражениях. Вот для этого мы сегодня их и собрали.

Юрий Сиваков, почетный командующий внутренними войсками:

Возьмите любую семью, там, где есть крепкий очаг, всегда и дед, и отец, и мать прикроют своим телом, своими другими способностями своих детей. И мы прекрасно понимаем тот уровень социальной ответственности, который лежит вместе с погонами на наших плечах. И если возникнет необходимость, то мы, наверное, будем в этом строю. И главное, чтобы все понимали, что в Беларуси есть такая сила, которая способна встать в полный рост и, не прогибаясь, противостоять всем тем сегодня, и нацистам, и сатанистам, которые сегодня превалируют во всей мировой практике.