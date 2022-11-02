Азарёнок: «Скажи человеку 100 раз, что он свинья или же европеец, и он обязательно захрюкает. Бандеровцу ничего не надо говорить»

Новости Беларуси. Во внутренних войсках МВД отмечают День образования подразделений специального назначения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бойцы спецназа несут ежедневную боевую службу для сохранения мира и стабильности в нашей стране. К слову, накануне свой 25-летний юбилей отметила и знаменитая ассоциация ветеранов «Честь». Ее представители выразили готовность встать в строй вместе с действующими бойцами. О вызовах и нашем ответе – Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики».

Григорий Азаренок, СТВ:

Кто о чем, а мы снова о ляхах. О руководстве их – тупом, бездарном, шовинистическом, злобном, мелочном и очень жадном. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте! Попрошайки вечно хотят денег. Они хотят вытягивать их от Германии, от России, от Америки, от Британии. Но инвестируют не в инфраструктуру. Не в будущее Польши. Оно их не интересует. Инвестируют они в свои карманы. Помните их дикую историю с забором на белорусской границе? Стоимость объекта тогда составила почти 1,6 миллиарда злотых, или 370 миллионов долларов США. Так вот, специалисты взяли калькуляторы и подсчитали. Серьезно подсчитали, цены проанализировали, стоимость работ, оборудования. И что по факту? По факту эта колючка стоит ну максимум 116 миллионов баксов. В три раза дешевле! В три. Вы представляете, какое ворье? Вот столько стоят наши загубленные животные. Хотя Дуда, Моравецкий, Блащак и прочие – вот это настоящие животные. А они тут еще один заборчик начали строить. Уже на границах с Калининградом. Они собираются увеличивать армию до 300 тысяч. Они заявляют, что непременно будут воевать с Россией. А что еще их может спасти от народного гнева и возмущения? Только вот Польша, как всегда, надеется на помощь папиков – британца и американца. Ничему история не учит болезных. Ну, это их проблемы. А теперь к другим пациентам палаты. Белорусы, посмотрите одно видео.

Я уважаю весь ваш пацифизм, я уважаю все ваши взгляды! Но это будет по отношению к жителю Украины цинично, если мы скажем, чтобы он отбивался от путинской агрессии без оружия! Это время прошло! Это имперство! Оно не нужно нам в Европе! Григорий Азаренок:

Ну как? Очень знакомо, не правда ли? Вот прям до дрожи. До генетической памяти. А дальше можете оценить их рабов. Действующие лица те же. За немцами – бандеровцы. Культурологический проект «Украинский культурный фронт». Была проведена инсталляция «Осторожно, русские!» Там зрителям были показаны три человека, сидящие в клетке с надписью «Животных не кормить». И с георгиевскими ленточками.

Ты русский, просто ты этого еще не знаешь.

А я не москаль, а я не москаль! И не буду я в армии служить.

Григорий Азаренок:

Вот это вот у них называется «Культурный фронт». Скажи человеку 100 раз, что он свинья или же европеец, и он обязательно захрюкает. Бандеровцу ничего не надо говорить. Всему этому сброду, паноптикуму блестяще отвечает спецпредставитель Беларуси в ООН.

Валентин Рыбаков, постпред Беларуси при ООН:

Я бы хотел обратиться к тем, кто разрабатывает и реализует эти санкции. Вы лишаете людей основного права – права на жизнь, но после этого имеете наглость поучать нас, как нам соблюдать права человека в вашем, естественно, понимании. Рано или поздно вы будете просто сметены либо собственными народами, либо миллионами тех, кто придет к вам из стран, которые вы сегодня разрушаете. И придут эти люди к вам не за мифическими правами человека, в вашем понимании, а за куском хлеба, чтобы накормить свои семьи, своих детей. А вы, я думаю, войдете в историю не как политики, а как преступники и серийные убийцы. Благодарю вас за внимание!