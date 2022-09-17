Личное в сторону, только народ, только государство! Лукашенко призвал белорусов хранить суверенитет страны

Новости Беларуси. Личное в сторону. Только народ и только государство! В условиях геополитических переделов Александр Лукашенко призвал белорусов объединиться вокруг главной ценности – суверенитета нашей страны. Президент присоединился к соотечественникам в «Минск-Арене», где масштабно отмечают День народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Второй год подряд в истории суверенной Беларуси мы празднуем эту дату. В 1939-м наша страна воссоединилась. С тех пор мы больше не делились ни на Восточную (советскую Беларусь), ни на Западную – польскую. Александр Лукашенко по традиции обратился к белорусам. Речь он начал с оценки восприятия этого праздника и белорусами, и окружающими нас народами. Мы воспринимаем его как данность, как будничность, чего не скажешь о тех, кто по ту сторону границы. Однако так было не всегда, и, допустив ошибки, судья которым лишь время, мы теряли свои земли. И 17 сентября 1939-го обрели их снова. В условиях мировой турбулентности, за два года до самой кровопролитной бойни в мировой истории. Мы выстояли. Вместе и сейчас не имеем права это потерять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первая мировая война, 17-й, 18-й, 19-й, до 21-го года, когда нас разделили по-живому, был такой замес в истории и каша на территории нашей Беларуси, что не только историкам, но и многим другим, политологам, юристам и государственным служащим, придется разбираться. Но неизменно одно: мы живем на своей земле. Это наша земля с тех давних времен. Это незыблемо. И мы эту землю никому не отдадим! Мы не можем повлиять на тот факт, что находимся на перекрестке геополитических интересов ведущих держав мира. То есть здесь, на нашей святой белорусской земле, если смотреть в историю, да и в будущем это вижу, эпицентр всех событий. Здесь всегда творилась эта каша. Здесь всегда сталкивались интересы крупнейших государств. И мы порой оказывались в ситуации не своих действий и не своей войны. Здесь шли разборки крупных мировых игроков. Ну а мы, при чем мы? Так вот это главный урок для всех. Для нас, кто живет на территории Беларуси. Для провластных и нет. Для оппозиционеров и беглых. Мы должны запомнить: если мы не возьмем голову в руки, то в этом вот нынешнем переделе мира мы снова окажемся в этом страшном политико-экономическом замесе. Да, надо мной немного довлеют события вчерашнего, позавчерашнего дня в древнем Самарканде. Вот там особенно ощущаешь, когда сидишь среди глав государств, нерв эпохи. Там ты особенно чувствуешь: наша земля! Сколько бы нас ни было – 10, 12, 20 миллионов – умереть должны, но сохранить ее для своих детей. В противном случае будем снова под плеткой горбатиться веками. Пока не сложится ситуация, если сложится, что мы снова станем независимыми.