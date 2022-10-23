Лукашенко о ВНС: вместе можно преодолеть любые препятствия, найти выход из самой сложной ситуации

Новости Беларуси. Чтобы будущие электоральные кампании прошли по плану, в спокойной обстановке, подготовка к ним уже идет. Учитывая обновленную Конституцию, в стране теперь будет единый день голосования по выборам депутатов всех уровней, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Отдельная и интересная новелла – Всебелорусское народное собрание. Современный прообраз народного вече, исторически сложившегося форума демократической мысли в традициях славян. Именно к этой форме наряду с референдумом Президент прибегал, чтобы посоветоваться с белорусами по самым злободневным темам. Всебелорусское народное собрание проводится с 1996 года. За это время прошло шесть таких форумов. Последнее ВНС состоялось в феврале 2021-го. Тогда и была поставлена жирная точка в раздутой теме гражданского противостояния. Сейчас у Всебелорусского народного собрания еще и конституционный статус. Компетенция, порядок формирования и его деятельность определяется 31-й главой Конституции. А все нюансы будут прописаны в специальном законе. Именно в эти дни над ним работают лучшие эксперты и юристы страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

ВНС должно объединить делегатов от всех регионов и слоев населения, представителей власти и нашего общества. Вместе, толокой можно преодолеть любые препятствия, найти выход из самой сложной ситуации. Подробности.

ВНС должно заниматься своими вопросами, теми вопросами, которые не будут входить в компетенцию других органов власти. Оно наверху, как народное вече. Обсудили, приняли решение по определенным вопросам, порекомендовали, покритиковали и разошлись. Все остальные, как и сегодня, решают свои повседневные вопросы.

Нужно обеспечить непрерывную работоспособность собрания без создания громоздкого административного аппарата. Это ни в коем случае не будет. Это я гарантирую. В законе ВНС следует разложить по полочкам многие вопросы. Компетенцию, механизм образования самого ВНС, как мы будем этих делегатов избирать, состав делегатов, требования, которые к ним предъявляются. В свою очередь, порядок избрания делегатов будет детально прописан в самом Избирательном кодексе.