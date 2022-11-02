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Иванец: 1,5 млн в рабочих профессиях недостаточно. Какие стратегии необходимо вырабатывать?

02 ноября 2022 14:24
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Новости Беларуси. Белорусы могут получить возможность бесплатно пройти переподготовку и получить новую профессию по востребованным на рынке труда рабочим специальностям. Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое предложение озвучили в Министерстве образования.

Иванец: 1,5 млн в рабочих профессиях недостаточно. Какие стратегии необходимо вырабатывать?-1

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Система профессионально-технического образования ежегодно выпускает порядка 25 тысяч молодых людей, уже готовых специалистов рабочих специальностей. Очевидно, что при занятых на рабочих профессиях в 1,5 миллиона в нашей стране, такого количества людей у нас недостаточно. Какие стратегии здесь необходимо вырабатывать? В первую очередь мы должны обращать внимание не только на молодых специалистов и молодежь как основной инновационный ресурс, который должен приходить на наши предприятия, но и на тех людей, которые сегодня заняты в экономике.

Белорусы могут бесплатно пройти переподготовку и получить новую профессию – подробности.

# Профессии # общество # Андрей Иванец # Фотофакт

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Белорусы могут бесплатно пройти переподготовку и получить новую профессию

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