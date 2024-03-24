В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?

Следующие пять лет страну ждет непростой период – впереди президентская кампания, внешняя обстановка далека от мира и нормализации, продолжают действовать западные санкции. В таких условиях важны не только осторожность и выдержка, но и принципиальная позиция, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Поставлена амбициозная цель – парламентская дипломатия. Ведь необходимо донести правду о нашей стране туда, где нас ждут и хотят с нами работать. Это и отдельные страны «Большой двадцатки», например, Мексика, и отдельные страны Евросоюза, где позицию Беларуси поддерживают евродепутаты – Португалия, Греция, Венгрия. Это, безусловно, страны Латинской Америки, Азии и Африки.

Мир стремительно меняется, и тот, кто первым сможет наладить новые торгово-экономические связи, сможет не просто встроиться в картину блокового противостояния, как это было раньше, а создать единое безопасное и выгодное для всех пространство – тот самый многополярный мир. Впрочем, большинство народных избранников и ранее решали такие задачи на местах. Мы изучили биографии новичков. 40 % нового созыва – сотрудники госорганов, четверть – работники бюджетного сектора: образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта. 7 % представляют силовой блок. Очевидно, что избиратели голосовали за профессионалов и тех, кто добился успеха в карьере. Все избранные депутаты имеют высшее образование, почти 40 % – государственные награды, 9 % – ученую степень и звание. Традиционно каждый созыв парламента отражает срез белорусского общества. В нем представлены работники наиболее массовых сфер – учителя, врачи, военные, управленцы. Это люди с опытом, которые прошли все ступени карьерной лестницы и могут представлять не только свой округ, но и интересы больших социальных групп. Исходя из профессиональных, сфер депутаты будут работать в постоянных комиссиях. Всего таких 14 – от госстроительства и нацбезопасности до ЖКХ, торговли, энергетики и связи. Помогут в законотворчестве профильные министерства, но именно депутат должен видеть в каждом конкретном законе права и интересы избирателей. Первая сессия 8-го созыва начались с решения оргвопросов. В соответствии с частью первой статьи 96 Конституции тайным голосованием с использованием бюллетеней был избран председатель Палаты представителей Национального собрания. Им стал Игорь Сергеенко, ранее он занимал пост главы Администрации Президента. Как разрешились другие палатные интриги, как распределили рабочий фронт, а также о задачах, поставленных главой государства – из кулуаров материал нашего политического обозревателя Евгения Пустового. Эти два дня войдут в историю белорусского парламентаризма. В четверг страна говорила спасибо 7-му созыву.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Важно то, что мы оставим после себя. В пятницу приветствовала новый, 8-й. Процесс смены составов успокоен и торжественен. Это одна из традиций белорусской политической культуры. Нет борьбы за портфели – есть желание служить Отечеству.

Орденам Айчыны першай ступенi Андрэйчанку Уладзiмiра Паўлавiча, старшыню Палаты прадстаўнiкоў.

Новые составы приходят не на разваленных уличных баррикад, а согласно демократической процедуре и по букве белорусского законодательства, и в духе белорусского характера. По такому принципу выбран и 8-й созыв парламента. Люди, которые пришли создать очередной этаж законодательной архитектуры.

Сергей Рачков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва:

Наказы есть, они обсуждены в ходе предвыборной кампании, в ходе встречи с населением. Это и крупные задачи, связанные с проектированием и строительством ряда медицинских учреждений. Это завершение реконструкции стадиона «Трактор».

Николай Бузин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва:

Создать ту среду безопасности, ту среду взаимодействия в рамках нашего функционирования народовластия, чтобы мы развивались, чтобы мы находили резервы для роста и никоим образом не потеряли то, что сегодня создали.

Вспомним цветную хронику черных будней молодого белорусского государства. Заморские эксперты и инструкторы, словно стеклянные бусы, туземцам навязывали нам политическую повестку, а страна голодала. В Верховном Совете мерились мандатами, а людям вместо хлеба предлагали разноцветные купоны. Все это видел и Президент. Под люстрой в виде звезды Овального зала взошла политическая звезда Лукашенко. Здесь формировалась личность политика, но и здесь же проходили депутатские битвы, которые могли завести страну в пропасть. Все ошибки были учтены, выводы сделаны. Лукашенко: белорусы ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких. Подробности здесь. Если алтарь законодейства превращается в ристалище кулачных депутатских боев, то это верный признак – страна под внешним управлением. Протезеи ликуют, но вориши сколачивают капитал – народ нищает. А большие заморские игроки, хлопая по плечу поставленного им же управляющего, расширяют свое влияние, обогащаясь за счет новых жизненных территорий. Александр Лукашенко ждет от новых парламентариев активности и жесткого отпора оппонентам.

Сергей Клишевич теперь дважды народный избранник. В титре вместо седьмого – восьмой созыв. Галстук другой. И карточка другая. А остальное по-прежнему: готов стоять за страну. Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва:

Смысл нашей политической модели – это преемственность. Мы гордимся этим. Мы преемники в том числе советского опыта управления государством, общественной нашей жизни. И сегодня это огромный плюс для нашего народа, для нашего государства. Это позволяет нам устойчиво, так скажем, двигаться вперед, развивать те направления, которые сегодня нужны нашему народу.

Все семь предыдущих составов писали законы, которые делали страну лучше. Задавали тенденции, которые делали управленческую модель поворотливой и живучей. Вырабатывали смыслы, которые позволяли говорить о Беларуси как об уникальном государстве со своей независимой политикой во всех сферах: от семейных отношений до модели социально-экономической политики. Все семь составов парламента вырабатывали нашу уникальную белорусскую модель развития. А седьмой состав Палаты представителей еще и сохранял и защищал ее. Этот созыв парламента оказался монолитным. Если и были разногласия, то только в выборе методов противостояния внешним врагам государства и реакции на внешнюю турбулентность. А смысл всего плюрализма сводился к одному. Как сохранить Беларусь? Лукашенко о событиях 2020-го: замыслы подстрекателей переворота полностью провалились. Подробности.

Отметим, что отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и государственных органов. Например, парламентариям приходилось тушить пламя и на своих участках, как Олегу Гайдукевичу, и в общественном сознании. Удалось. Именно у парламента смелый и разумный народ собрался, чтобы отстоять свою модель развития. Время показало единственно верную. Это было весьма символично. Отсюда начинался путь до Беларуси, политический путь Президента, и сюда мы тогда пришли, чтобы грамотно перешагнуть подброшенные Западом баррикады.

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва:

Это бесценный опыт. Опыт, который пришелся в достаточно сложный период развития белорусской государственности.

Ковид, уличные протесты, холодный прием Европы, мигрантов, санкции СВО. У нас референдум и законодательные перемены исторического значения. Беларусь все это пережила и все по-прежнему спокойно.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Вот так звучат кулуары Национального собрания Республики Беларусь. Улыбки на лицах и приятные эмоции. Но обычно наши парламентарии работают в тихой и спокойной обстановке. Солидно. Поэтому и различные геополитические перетрубации для Беларуси не характерны.

Тренд задал тоже выходец из парламента – Президент: разговаривать с людьми. Кто-то скажет слишком незначительно, кто-то назовет популизмом, кто-то упрекнет в советском ретроградстве. Так сделают те, кто не служит государству и человеку. Лукашенко: «Бывших депутатов и сенаторов не бывает». Читайте здесь. Еще одна особенность предстоящей работы – усиление роли гражданского общества органами местного самоуправления. Компетенция столичных депутатов точно понадобится в их округах. Сильные регионы нуждаются в верных родине профессионалах.