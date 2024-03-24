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В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?

24 марта 2024 18:22
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Следующие пять лет страну ждет непростой период – впереди президентская кампания, внешняя обстановка далека от мира и нормализации, продолжают действовать западные санкции. В таких условиях важны не только осторожность и выдержка, но и принципиальная позиция, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Поставлена амбициозная цель – парламентская дипломатия. Ведь необходимо донести правду о нашей стране туда, где нас ждут и хотят с нами работать. Это и отдельные страны «Большой двадцатки», например, Мексика, и отдельные страны Евросоюза, где позицию Беларуси поддерживают евродепутаты – Португалия, Греция, Венгрия. Это, безусловно, страны Латинской Америки, Азии и Африки.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-1

Мир стремительно меняется, и тот, кто первым сможет наладить новые торгово-экономические связи, сможет не просто встроиться в картину блокового противостояния, как это было раньше, а создать единое безопасное и выгодное для всех пространство – тот самый многополярный мир.

Впрочем, большинство народных избранников и ранее решали такие задачи на местах. Мы изучили биографии новичков. 40 % нового созыва – сотрудники госорганов, четверть – работники бюджетного сектора: образования, здравоохранения, науки, культуры и спорта. 7 % представляют силовой блок. Очевидно, что избиратели голосовали за профессионалов и тех, кто добился успеха в карьере. Все избранные депутаты имеют высшее образование, почти 40 % – государственные награды, 9 % – ученую степень и звание.

Традиционно каждый созыв парламента отражает срез белорусского общества. В нем представлены работники наиболее массовых сфер – учителя, врачи, военные, управленцы. Это люди с опытом, которые прошли все ступени карьерной лестницы и могут представлять не только свой округ, но и интересы больших социальных групп.

Исходя из профессиональных, сфер депутаты будут работать в постоянных комиссиях. Всего таких 14 – от госстроительства и нацбезопасности до ЖКХ, торговли, энергетики и связи. Помогут в законотворчестве профильные министерства, но именно депутат должен видеть в каждом конкретном законе права и интересы избирателей.

Первая сессия 8-го созыва начались с решения оргвопросов. В соответствии с частью первой статьи 96 Конституции тайным голосованием с использованием бюллетеней был избран председатель Палаты представителей Национального собрания. Им стал Игорь Сергеенко, ранее он занимал пост главы Администрации Президента.

Как разрешились другие палатные интриги, как распределили рабочий фронт, а также о задачах, поставленных главой государства – из кулуаров материал нашего политического обозревателя Евгения Пустового.

Эти два дня войдут в историю белорусского парламентаризма. В четверг страна говорила спасибо 7-му созыву.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Важно то, что мы оставим после себя.

В пятницу приветствовала новый, 8-й. Процесс смены составов успокоен и торжественен. Это одна из традиций белорусской политической культуры. Нет борьбы за портфели – есть желание служить Отечеству.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-7

Орденам Айчыны першай ступенi Андрэйчанку Уладзiмiра Паўлавiча, старшыню Палаты прадстаўнiкоў.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-10

Новые составы приходят не на разваленных уличных баррикад, а согласно демократической процедуре и по букве белорусского законодательства, и в духе белорусского характера. По такому принципу выбран и 8-й созыв парламента. Люди, которые пришли создать очередной этаж законодательной архитектуры.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-13

Сергей Рачков, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва:
Наказы есть, они обсуждены в ходе предвыборной кампании, в ходе встречи с населением. Это и крупные задачи, связанные с проектированием и строительством ряда медицинских учреждений. Это завершение реконструкции стадиона «Трактор».

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-16

Николай Бузин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва:
Создать ту среду безопасности, ту среду взаимодействия в рамках нашего функционирования народовластия, чтобы мы развивались, чтобы мы находили резервы для роста и никоим образом не потеряли то, что сегодня создали.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-19

Вспомним цветную хронику черных будней молодого белорусского государства. Заморские эксперты и инструкторы, словно стеклянные бусы, туземцам навязывали нам политическую повестку, а страна голодала. В Верховном Совете мерились мандатами, а людям вместо хлеба предлагали разноцветные купоны. Все это видел и Президент. Под люстрой в виде звезды Овального зала взошла политическая звезда Лукашенко. Здесь формировалась личность политика, но и здесь же проходили депутатские битвы, которые могли завести страну в пропасть. Все ошибки были учтены, выводы сделаны.

Лукашенко: белорусы ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких. Подробности здесь.

Если алтарь законодейства превращается в ристалище кулачных депутатских боев, то это верный признак – страна под внешним управлением. Протезеи ликуют, но вориши сколачивают капитал – народ нищает. А большие заморские игроки, хлопая по плечу поставленного им же управляющего, расширяют свое влияние, обогащаясь за счет новых жизненных территорий.

Александр Лукашенко ждет от новых парламентариев активности и жесткого отпора оппонентам.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-22

Сергей Клишевич теперь дважды народный избранник. В титре вместо седьмого – восьмой созыв.

Галстук другой. И карточка другая.

А остальное по-прежнему: готов стоять за страну.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва:
Смысл нашей политической модели – это преемственность. Мы гордимся этим. Мы преемники в том числе советского опыта управления государством, общественной нашей жизни. И сегодня это огромный плюс для нашего народа, для нашего государства. Это позволяет нам устойчиво, так скажем, двигаться вперед, развивать те направления, которые сегодня нужны нашему народу.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-25

Все семь предыдущих составов писали законы, которые делали страну лучше. Задавали тенденции, которые делали управленческую модель поворотливой и живучей. Вырабатывали смыслы, которые позволяли говорить о Беларуси как об уникальном государстве со своей независимой политикой во всех сферах: от семейных отношений до модели социально-экономической политики. Все семь составов парламента вырабатывали нашу уникальную белорусскую модель развития. А седьмой состав Палаты представителей еще и сохранял и защищал ее.

Этот созыв парламента оказался монолитным. Если и были разногласия, то только в выборе методов противостояния внешним врагам государства и реакции на внешнюю турбулентность. А смысл всего плюрализма сводился к одному. Как сохранить Беларусь?

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В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-28

Отметим, что отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и государственных органов.

Например, парламентариям приходилось тушить пламя и на своих участках, как Олегу Гайдукевичу, и в общественном сознании. Удалось. Именно у парламента смелый и разумный народ собрался, чтобы отстоять свою модель развития. Время показало единственно верную. Это было весьма символично. Отсюда начинался путь до Беларуси, политический путь Президента, и сюда мы тогда пришли, чтобы грамотно перешагнуть подброшенные Западом баррикады.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-31

Андрей Савиных, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва:
Это бесценный опыт. Опыт, который пришелся в достаточно сложный период развития белорусской государственности.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-34

Ковид, уличные протесты, холодный прием Европы, мигрантов, санкции СВО. У нас референдум и законодательные перемены исторического значения. Беларусь все это пережила и все по-прежнему спокойно.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-37

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Вот так звучат кулуары Национального собрания Республики Беларусь. Улыбки на лицах и приятные эмоции. Но обычно наши парламентарии работают в тихой и спокойной обстановке. Солидно. Поэтому и различные геополитические перетрубации для Беларуси не характерны.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-40

Тренд задал тоже выходец из парламента – Президент: разговаривать с людьми. Кто-то скажет слишком незначительно, кто-то назовет популизмом, кто-то упрекнет в советском ретроградстве. Так сделают те, кто не служит государству и человеку.

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Еще одна особенность предстоящей работы – усиление роли гражданского общества органами местного самоуправления. Компетенция столичных депутатов точно понадобится в их округах. Сильные регионы нуждаются в верных родине профессионалах.

В Беларуси состоялась первая сессия Палаты представителей 8-го созыва: какие задачи стоят перед депутатами?-43

Что вы ждете от нового депутатского корпуса?

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Представителей наших районов, которых мы выбрали в этом году. И чтобы их работа была заметна в регионах.

# Парламент Беларуси # общество # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Сергей Рачков # Николай Бузин # Сергей Клишевич

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