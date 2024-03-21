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Лукашенко о событиях 2020-го: замыслы подстрекателей переворота полностью провалились

21 марта 2024 17:00
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Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики седьмого созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко о событиях 2020-го: замыслы подстрекателей переворота полностью провалились-1

Это медийные спрессованные события последнего четырехлетия. Беларусь все это пережила. И все по-прежнему спокойно. И солидно в белорусском парламенте. Уже за это наших депутатов можно сравнить, например, с британскими лордами. Только англосакской парламентской модели столетие, а мы смогли добиться такой же обстановки за три десятилетия независимости. Что называется, выбиваемся из прогнозных показателей и старых демократий для стран Балто-Черноморского бассейна.

Лукашенко о событиях 2020-го: замыслы подстрекателей переворота полностью провалились-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В те непростые дни большинство парламентариев испытывали на себе чудовищное психологическое и не только давление со стороны радикалов различного рода. Депутатов, сенаторов, их родных, близких пытались запугать, а иногда напрямую угрожали им физической расправой. Расчет подстрекателей переворота был ясен: посеять смуту и раскол в государственных органах. Но их замыслы, как известно, полностью провалились.

Лукашенко: белорусы ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких. Читать здесь.

Нашим парламентариям приходилось тушить пламя и на своих участках, и в общественном сознании.

Лукашенко о событиях 2020-го: замыслы подстрекателей переворота полностью провалились-7

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва:
Сегодня не грустный день, потому что все те депутаты, кто не пошел на новый срок в парламент, они все будут работать на благо страны на других должностях. Это опытные люди. И самое главное достижение этого парламента, на мой взгляд, он не предал ни разу, даже на миллиметр. Созыв был очень сложный.

В Овальном зале белорусского парламента не воняет гарью Майдана. В новые составы приходят не на развалинах уличных баррикад, а согласно демократической процедуре и по букве белорусского законодательства, и в духе белорусского характера.

Лукашенко о событиях 2020-го: замыслы подстрекателей переворота полностью провалились-10

Александр Лукашенко:
Еще одна проблема последних лет – геополитический разлом. Масштабный, системный кризис, симптомы которого очевидны нам всем, не только в военно-политической, но и в экономической, гуманитарной сферах (подробнее).

Лукашенко – уходящему составу парламента: вы продемонстрировали надежность и преданность народу.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Олег Гайдукевич # Евгений Пустовой

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