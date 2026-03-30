Второй матч – вторая победа. Сборная Беларуси по футболу обыграла команду Армении в контрольной встрече, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет на 8-й минуте открыл Евгений Яблонский. После этого хозяева активизировались. Однако наша оборона ошибок не допускала. Во втором отрезке Герман Барковский при помощи рикошета увеличил отрыв. Максимум, что удалось сделать оппоненту – сократить отставание с пенальти. Белорусы сильнее – 2:1. 26 марта «белакрылыя» нанесли поражение киприотам –1:0. На этом международная пауза завершена.