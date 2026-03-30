Арина Соболенко по-прежнему возглавляет рейтинг Женской теннисной ассоциации

Женская теннисная ассоциация представила обновленную версию рейтинга, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Триумфаторша теннисного «тысячника» в Майами Арина Соболенко прогнозируемо сохранила первое место. Ее отрыв от ближайшей преследовательницы Елены Рыбакиной из Казахстана составляет чуть менее трех тысяч очков. Вторая ракетка страны – Александра Саснович добавила 5 пунктов. Она – 111-я. Ирина Шиманович – 166-я. Наибольшего прогресса добилась Алена Фалей. Теннисистка поднялась на 37 строк и стала 238-й.

У мужчин лидирует испанец Карлос Алькарас, вслед за ним идет триумфатор «тысячника» в Майами – Янник Синнер из Италии, третий – представитель Германии Александр Зверев. Лучший из белорусов – Эрик Арутюнян – 498-й.