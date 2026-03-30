МИД Ирана заявил, что Зеленский пытается обобрать страны Ближнего Востока

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что турне главы Украины Владимира Зеленского по странам Персидского залива с военными соглашениями является попыткой «обобрать» их. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что страны региона не допустят вовлечения в конфликт на Украине и не станут частью «незаконной агрессии против Ирана».

В конце марта Зеленский посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию, подписав соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Саудовской Аравией и Катаром.

Фото: pixabay