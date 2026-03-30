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МИД Ирана заявил, что Зеленский пытается обобрать страны Ближнего Востока

30 марта 2026 12:14
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МИД Ирана заявил, что Зеленский пытается обобрать страны Ближнего Востока-0

Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что турне главы Украины Владимира Зеленского по странам Персидского залива с военными соглашениями является попыткой «обобрать» их. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что страны региона не допустят вовлечения в конфликт на Украине и не станут частью «незаконной агрессии против Ирана».

В конце марта Зеленский посетил Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Иорданию, подписав соглашения о сотрудничестве в сфере обороны с Саудовской Аравией и Катаром.

Фото: pixabay

# Международная политика

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