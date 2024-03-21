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Александр Лукашенко ждёт от новых парламентариев активности и жёсткого отпора оппонентам

21 марта 2024 18:39
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Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики 7-го созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встреча главы государства с парламентариями, завершающими работу, традиционна. Это повод подвести итоги и озвучить задачи на будущее для избранных в единый день голосования.

Законотворческая деятельность отражена в принятии 364 законов,11 из них инициированы депутатами Палаты представителей. И один – Советом Республики. Но калькулировать нормотворческую деятельность невозможно лишь количеством законов. Это ощутимая польза для государства и общества. Консолидировано и оперативно депутаты отвечали на санкции. Откорректировали 90 законов, исходя из обновленной Конституции. За 4 года и 4 месяца деятельности приняты законы об объединениях нанимателей, лицензировании, страховой деятельности и инвестициях. Можно выдохнуть, но депутаты набирают новые порции воздуха. И снова за работу.

Александр Лукашенко ждёт от новых парламентариев активности и жёсткого отпора оппонентам-1

Игорь Хлобукин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва:
Я уверен, что каждый из нас, выйдя из этих стен, и глава государства обращал на это внимание, все депутаты будут востребованы в экономике, политике, в исполнительной власти. Мы, конечно же, все эти знания и навыки отдадим, непосредственно уже работая на предприятиях, в территориальных органах, непосредственно на земле.

Большинство депутатов возвращаются в округа, интересы которых и представляли в столице. Самые яркие личности останутся на радарах государственного управления. Это люди с определенным опытом, новыми компетенциями, а главное – проверенной верностью Родине. 20 человек из нынешней каденции переходят в новый состав парламента. Сергей Клишевич – дважды народный избранник.

Александр Лукашенко ждёт от новых парламентариев активности и жёсткого отпора оппонентам-4

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 7-го созыва:
Во многих государствах вы нигде не увидите, чтобы депутат пришел в трудовой коллектив, чтобы он провел прием граждан выездной в каком-то, так скажем, месте рядом с людьми. Мы можем заметить депутатов западных государств где? В крупных транскорпорациях, каких-то бизнесменов известных, где они решают свои финансово-хозяйственные вопросы. На нужды простого человека, на его заботы ему наплевать. Поэтому эта наша модель сегодня уникальна. Мы не просто ее должны сегодня сохранить. Сегодня задача стоит ее защитить.

Построение социального государства продолжается, и это является нашей геополитической особенностью и аутентичностью. Это значит, формирование государства для народа. Речь не о политическом эгоцентризме, а об ответственности каждого за общее дело. И в этот процесс с завтрашнего дня включается новый состав Национального собрания.

Александр Лукашенко ждёт от новых парламентариев активности и жёсткого отпора оппонентам-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня необходимо оперативно и решительно реагировать на резонансные проблемы, поднимаемые на местах. Надо опережать возросший социальный запрос к открытости власти и степени вовлеченности граждан в принятие решений. Владеть информацией о состоянии дел в регионах, своевременно выявлять узкие места и вырабатывать конкретные механизмы разрешения существующих проблем. Очень важно, чтобы избранные парламентарии были активными, чтобы их голос стал авторитетным, чтобы за парламентской трибуной, в СМИ, за пределами страны они достойно представляли Беларусь и давали жесткий отпор нашим оппонентам и противникам. Примером для нового состава Национального собрания должны стать многие депутаты и сенаторы уходящего созыва. Вновь избранные парламентарии будут работать в период важнейшей общественно-политической кампании. И не только вновь избранные. Вам придется. В выборах Президента в 2025 году. Уже сегодня очевидно: в это непростое время нас по-прежнему будут испытывать.

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# Парламент Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Игорь Хлобукин # Сергей Клишевич # Евгений Пустовой

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