Плодоовощная продукция, орехи, бакалея – какие товары чаще всего не проходят проверку на безопасность?
В Беларуси вопросы обеспечения продовольственной безопасности давно решены. Про продовольственный кризис наши дети знают только из учебников новейшей истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси конституционно закреплено право каждого на достойный уровень жизни. И это не декларации, а наша реальная политика и реальные достижения.
Инспекторы Госстандарта анализируют информацию о продукции из СМИ, сети Интернет и от потребителей. Это позволяет принимать решения о назначении проверки или мониторинга. В результате надзора, проведенного инспекциями Госстандарта в прошлом году, запрещено к ввозу и обращению на территории Беларуси более двух тысяч наименований опасной продукции. Лидерами своеобразного антирейтинга стали товары для детей и подростков, на второй строчке – электротехника, тройку замыкает пищевая продукция.
Конфеты с червями и плесень в продуктах! Какие «сюрпризы» находят белорусы на полках магазинов?
Елена Баркун, начальник отдела Государственного комитета по стандартизации по Минской области и Минску:
В случае установления нарушений продукция инициируется на запрет ввоза, и Госкомитетом по стандартизации принимается решение. Если она запрещается, значит, информация по ней попадает в реестр опасной продукции.
А что все же скрывается под упаковкой? Узнаем в лаборатории. Проверкой качества и безопасности продуктов занимается Научно-практический центр НАН по продовольствию. Именно на основе проведенных здесь испытаний поставщикам и производителям выдают сертификат соответствия, это своеобразный допуск на прилавки.
Сейчас лабораторным методом определяют физико-химические показатели виноградного напитка. В частности, объемную долю алкоголя. Для этого с помощью пара оборудование отгоняет воду и спирт.
Дарья Егорова, эксперт лаборатории химико-физических исследований Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
По итогам определения, объемная доля этилового спирта составляет 12 %.
Исследование качества и безопасности продуктов питания в Научно-практическом центре проводят четыре лаборатории. Здесь определяют целый спектр различных показателей: от вкуса, запаха, консистенции до содержания нитратов, консервантов и красителей. На самое длительное исследование – определение промышленной стерильности – уходит 12 дней.
Диана Семенчукова, эксперт группы организации испытаний и обеспечения качества продуктов питания Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:
Результаты испытаний отправляются в группу, которая занимается оформлением и выдачей результатов испытаний, где оформляется соответствующий протокол испытаний образца. В него заносятся образец, какие испытания были проведены и вывод о соответствии либо несоответствии требованиям.
А это уже лаборатория центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Здесь и сейчас проверим качество подсолнечной халвы. Выбор не случайный. В конце прошлого года паблики активно распространяли информацию, что в белорусских магазинах нашли халву с ядовитым веществом.
Алла Плышевская, фельдшер-лаборант Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:
Поступила халва к нам, провели пробоподготовку. То есть гомогенизацию пробы, была взята нарезка. Вносилась в ротор, обрабатывалась согласно методике. Далее роторы заполняются азотной кислотой, перекисью водорода.
В образцах будем искать кадмий – один из самых токсичных тяжелых металлов. Попадая в организм человека, кадмий негативно воздействует на печень, почки, центральную нервную систему. Период его полувыведения – от 10 до 35 лет.
Несколько часов ушло на разбор подсолнечной халвы. И вот в руках лаборанта итог проверки.
Алла Плышевская:
Эта цифра говорит о том, что превышения по кадмию не обнаружено.
Этот образец халвы проверку прошел. Кадмий специалисты не нашли. В отличие от ряда предыдущих исследований. В результате испытаний под запретом оказалась внушительная партия халвы подсолнечной с арахисом от российского производителя. Из торговых объектов страны изъято более 150 тонн кондитерских изделий. Эта продукция заняла первое место в рейтинге небезопасных пищевых товаров за два месяца 2024-го. Также в лидерах плодоовощная продукция, орехи, бакалея, овощные и мясосодержащие полуфабрикаты.
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