Плодоовощная продукция, орехи, бакалея – какие товары чаще всего не проходят проверку на безопасность?

В Беларуси вопросы обеспечения продовольственной безопасности давно решены. Про продовольственный кризис наши дети знают только из учебников новейшей истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси конституционно закреплено право каждого на достойный уровень жизни. И это не декларации, а наша реальная политика и реальные достижения.

Инспекторы Госстандарта анализируют информацию о продукции из СМИ, сети Интернет и от потребителей. Это позволяет принимать решения о назначении проверки или мониторинга. В результате надзора, проведенного инспекциями Госстандарта в прошлом году, запрещено к ввозу и обращению на территории Беларуси более двух тысяч наименований опасной продукции. Лидерами своеобразного антирейтинга стали товары для детей и подростков, на второй строчке – электротехника, тройку замыкает пищевая продукция. Конфеты с червями и плесень в продуктах! Какие «сюрпризы» находят белорусы на полках магазинов?

Елена Баркун, начальник отдела Государственного комитета по стандартизации по Минской области и Минску:

В случае установления нарушений продукция инициируется на запрет ввоза, и Госкомитетом по стандартизации принимается решение. Если она запрещается, значит, информация по ней попадает в реестр опасной продукции.

А что все же скрывается под упаковкой? Узнаем в лаборатории. Проверкой качества и безопасности продуктов занимается Научно-практический центр НАН по продовольствию. Именно на основе проведенных здесь испытаний поставщикам и производителям выдают сертификат соответствия, это своеобразный допуск на прилавки. Сейчас лабораторным методом определяют физико-химические показатели виноградного напитка. В частности, объемную долю алкоголя. Для этого с помощью пара оборудование отгоняет воду и спирт.

Дарья Егорова, эксперт лаборатории химико-физических исследований Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

По итогам определения, объемная доля этилового спирта составляет 12 %. Исследование качества и безопасности продуктов питания в Научно-практическом центре проводят четыре лаборатории. Здесь определяют целый спектр различных показателей: от вкуса, запаха, консистенции до содержания нитратов, консервантов и красителей. На самое длительное исследование – определение промышленной стерильности – уходит 12 дней.

Диана Семенчукова, эксперт группы организации испытаний и обеспечения качества продуктов питания Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Результаты испытаний отправляются в группу, которая занимается оформлением и выдачей результатов испытаний, где оформляется соответствующий протокол испытаний образца. В него заносятся образец, какие испытания были проведены и вывод о соответствии либо несоответствии требованиям.

А это уже лаборатория центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Здесь и сейчас проверим качество подсолнечной халвы. Выбор не случайный. В конце прошлого года паблики активно распространяли информацию, что в белорусских магазинах нашли халву с ядовитым веществом.

Алла Плышевская, фельдшер-лаборант Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Поступила халва к нам, провели пробоподготовку. То есть гомогенизацию пробы, была взята нарезка. Вносилась в ротор, обрабатывалась согласно методике. Далее роторы заполняются азотной кислотой, перекисью водорода. В образцах будем искать кадмий – один из самых токсичных тяжелых металлов. Попадая в организм человека, кадмий негативно воздействует на печень, почки, центральную нервную систему. Период его полувыведения – от 10 до 35 лет. Несколько часов ушло на разбор подсолнечной халвы. И вот в руках лаборанта итог проверки.

Алла Плышевская:

Эта цифра говорит о том, что превышения по кадмию не обнаружено.