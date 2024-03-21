Лукашенко: белорусы ощущают себя в безопасности, не боятся за жизни родных и близких

Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики VII созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча главы государства с парламентариями, завершающими работу, традиционная. Это повод подвести итоги и озвучить задачи на будущее для избранных в единый день голосования.

Уходящему составу пришлось работать в непростой для страны период. Это и вызовы, связанные с пандемией, попытка блицкрига в 2020-м, санкционное давление и, наконец, подготовка изменений в Основной закон страны, а после референдума – приведение в соответствие законодательства. Почти два года ушло на кропотливый пересмотр и создание девяти десятков законов. Лукашенко: «Бывших депутатов и сенаторов не бывает». Подробности. Глава государства в целом высоко оценил работу парламентариев, отдельно отметив их надежность и преданность белорусскому народу. Совместными усилиями удалось сохранить в нашей стране полноценную мирную жизнь. Что важно, получилось ориентировать общество на позицию, которая предполагает создание условий для решения проблем гражданином, а не просто возложение всей ответственности на государство. Вместе с тем наша страна неизменно остается социально ориентированной.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Отличительной чертой белорусской модели государственности всегда был солидарный стиль взаимодействия всех ветвей власти и государственных органов. Отсутствие разногласий, мелочной борьбы политических группировок и настроенность на конструктивное сотрудничество помогали нам отстаивать национальные интересы и достигать необходимых результатов. Вы придерживались именно такого стиля работы. Обе палаты действовали согласованно, в тесном контакте с правительством, иными государственными органами и всегда выстраивали работу, исходя из интересов белорусского народа. Люди это видели, сделали соответствующие выводы из тех событий, которые происходили как в нашей стране, так и во всем мире. Белорусский народ здраво оценил ситуацию, в очередной раз подтвердив свою мудрость и стремление быть хозяином на родной земле.