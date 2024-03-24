Конфеты с червями и плесень в продуктах! Какие «сюрпризы» находят белорусы на полках магазинов?

В Беларуси вопросы обеспечения продовольственной безопасности давно решены. Про продовольственный кризис наши дети знают только из учебников новейшей истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси конституционно закреплено право каждого на достойный уровень жизни. И это не декларации, а наша реальная политика и реальные достижения. Лукашенко: наш госдолг не превышает 32% ВВП, в ряде высокоразвитых стран этот показатель в разы выше. Растет обеспеченность граждан жильем: количество квадратных метров в расчете на одного жителя увеличилось больше чем в полтора раза. Кроме того, в Беларуси один из самых низких уровней бедности населения. Причем не только среди стран СНГ, но и среди государств Европейского союза.

Улучшилось и питание. Мы стали есть больше мяса, рыбы, фруктов, ягод и овощей. От количества производства в 2024 году перешли к качеству. Наши люди хотят есть хорошие продукты, пользоваться качественными вещами. И готовы сами к этому приложить руку. В шоп-тур с лупой и проверкой отправился наш Глеб Прокофьев.

Плесень и насекомые в продуктах. Неэффективные моющие средства. Это не антиреклама, а народный контроль в интернете. Видео с хэштегом «некачественные товары» гуляют по сети. Зрелище не для слабонервных, скрашенное юмором пользователей всемирной паутины: из конфет черви выползают под аккомпанемент известных композиций.

Заметили вот такую добавку в виде плесневелых грибочков.

Очень много испорченных, в составе которых вот такие вот червяки.

От продуктов питания к непродовольственным товарам. Это женские ботинки, которые поступили на экспертизу к специалисту общества защиты потребителей. Минчанка лишь несколько месяцев походила в обновке. Прослужила она недолго: верх ботинок частично отклеился от подошвы. Вывод эксперта – дефект образовался в результате нарушения технологии крепления деталей обуви в процессе производства. Эти признаки свидетельствуют о недоливе клея. В целом за оказанием правовой помощи в общество защиты потребителей по Минску и центральному региону за 2023 год обратились более 10 тысяч человек. Приблизительно треть из них приобрели товары ненадлежащего качества.

Дмитрий Малец, председатель правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей»:

Та помощь, которую мы оказываем, – это в первую очередь консультация, в случае необходимости мы оказываем помощь в подготовке досудебных претензий потребителя к продавцу. А мы отправились в один из столичных магазинов, чтобы сделать контрольную закупку.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Мы в центральном универмаге Минска. Заглянули в отдел бытовой химии. Приобретем стиральный порошок. После с этим товаром отправимся в Госстандарт. Там проведем проверку на безопасность продукции.