Конфеты с червями и плесень в продуктах! Какие «сюрпризы» находят белорусы на полках магазинов?
В Беларуси вопросы обеспечения продовольственной безопасности давно решены. Про продовольственный кризис наши дети знают только из учебников новейшей истории, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В Беларуси конституционно закреплено право каждого на достойный уровень жизни. И это не декларации, а наша реальная политика и реальные достижения.
Лукашенко: наш госдолг не превышает 32% ВВП, в ряде высокоразвитых стран этот показатель в разы выше.
Растет обеспеченность граждан жильем: количество квадратных метров в расчете на одного жителя увеличилось больше чем в полтора раза. Кроме того, в Беларуси один из самых низких уровней бедности населения. Причем не только среди стран СНГ, но и среди государств Европейского союза.
Улучшилось и питание. Мы стали есть больше мяса, рыбы, фруктов, ягод и овощей. От количества производства в 2024 году перешли к качеству. Наши люди хотят есть хорошие продукты, пользоваться качественными вещами. И готовы сами к этому приложить руку.
В шоп-тур с лупой и проверкой отправился наш Глеб Прокофьев.
Плесень и насекомые в продуктах. Неэффективные моющие средства. Это не антиреклама, а народный контроль в интернете. Видео с хэштегом «некачественные товары» гуляют по сети. Зрелище не для слабонервных, скрашенное юмором пользователей всемирной паутины: из конфет черви выползают под аккомпанемент известных композиций.
Заметили вот такую добавку в виде плесневелых грибочков.
Очень много испорченных, в составе которых вот такие вот червяки.
От продуктов питания к непродовольственным товарам. Это женские ботинки, которые поступили на экспертизу к специалисту общества защиты потребителей. Минчанка лишь несколько месяцев походила в обновке. Прослужила она недолго: верх ботинок частично отклеился от подошвы. Вывод эксперта – дефект образовался в результате нарушения технологии крепления деталей обуви в процессе производства. Эти признаки свидетельствуют о недоливе клея.
В целом за оказанием правовой помощи в общество защиты потребителей по Минску и центральному региону за 2023 год обратились более 10 тысяч человек. Приблизительно треть из них приобрели товары ненадлежащего качества.
Дмитрий Малец, председатель правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей»:
Та помощь, которую мы оказываем, – это в первую очередь консультация, в случае необходимости мы оказываем помощь в подготовке досудебных претензий потребителя к продавцу.
А мы отправились в один из столичных магазинов, чтобы сделать контрольную закупку.
Глеб Прокофьев, корреспондент:
Мы в центральном универмаге Минска. Заглянули в отдел бытовой химии. Приобретем стиральный порошок. После с этим товаром отправимся в Госстандарт. Там проведем проверку на безопасность продукции.
Мы приобрели в одном из столичных магазинов стиральный порошок известной марки. Что можете сказать об этом товаре?
Елена Баркун, начальник отдела Государственного комитета по стандартизации по Минской области и Минску:
В отношении данного образца можно сказать, что проходила аналогичная продукция испытания, устанавливаются несоответствия. Как по пенообразующей, так и по моющей способности.
Всего в течении прошлого года Госкомитетом по стандартизации было запрещено к ввозу и обращению 18 наименований синтетических моющих средств от зарубежных производителей.
Плодоовощная продукция, орехи, бакалея – какие товары чаще всего не проходят проверку на безопасность?