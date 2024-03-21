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Лукашенко: «Бывших депутатов и сенаторов не бывает»

21 марта 2024 10:36
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Народ должен уметь отстаивать право на самостоятельное определение судьбы своей страны. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики VII созыва, а также приглашенными должностными лицами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Лукашенко: «Бывших депутатов и сенаторов не бывает»-1

По сути, это финальное заседание Национального собрания VII созыва, новый начнет работу уже завтра, 22 марта. К слову, в его составе 20 депутатов из предыдущего состава. Глава государства отметил, деятельность вновь избранных депутатов и сенаторов совпадет с избирательной кампанией – 2025. В связи с этим на народных избранников ложится особая ответственность за консолидацию общества и поддержание гражданского согласия. Их позиция и деятельность должна быть заметна.

Лукашенко: «Бывших депутатов и сенаторов не бывает»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очень важно, чтобы избранные парламентарии были активными, чтобы их голос стал авторитетным. Чтобы за парламентской трибуной, в СМИ, за пределами страны они достойно представляли Беларусь и давали жесткий отпор нашим оппонентам и противникам. Примером для нового состава Национального собрания должны стать многие депутаты и сенаторы уходящего созыва. Вновь избранные парламентарии будут работать в период важнейшей общественно-политической кампании – не только вновь избранные, и вам придется – выборов Президента в 2025 году.

Уже сегодня очевидно, в это непростое время нас по-прежнему будут испытывать. И важно понимать, что на народных избранников ложится особая ответственность за консолидацию общества и поддержание гражданского мира и согласия. Парламентарии, полномочия которых завершаются, также не останутся в стороне от общего дела. Абсолютно уверен, что бывших депутатов и сенаторов не бывает. Это очевидная, непреложная истина. Все вы прошли хорошую школу, работая в Национальном собрании. Ваши опыт, знания, готовность беззаветно служить интересам Родины обязательно будут востребованы государством. Кроме того, в своих добрых начинаниях вы всегда найдете мою поддержку.

Лукашенко: «Бывших депутатов и сенаторов не бывает»-7

По традиции Президент вручил государственные награды депутатам и сенаторам. Так, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко удостоен ордена Отечества I степени, Игорь Марзалюк звания «Заслуженный работник образования», а Михаил Русый – почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства». Всего в числе награжденцев – 17 парламентариев.

# Парламент Беларуси # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Игорь Марзалюк # Михаил Русый

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