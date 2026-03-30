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Белорусские хоккеисты отметились полезной игрой в КХЛ

30 марта 2026 11:30
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Белорусские хоккеисты отметились полезной игрой в КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Шайба Андрея Белевича начала камбэк «Торпедо» в противостоянии с «Северсталью». Хозяева уступали вплоть до предпоследней минуты. Наш нападающий сработал на подставлении, переправив шайбу в цель. Спустя 60 секунд цифры стали равными. В овертайме нижегородцы дожали оппонента – 3:2. В серии «Торпедо» ведет 3:1. Точный бросок Сергея Сапего не спас «СКА» в армейском дерби – 2:4. Наш защитник провел на льду почти 20 минут. В серии впереди «ЦСКА» – 3:1.

# Хоккей

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