«Образ почитаемый на Полесье» – о Юровичской иконе Божией Матери поговорили с наместником монастыря

Суббота пятой недели Великого поста в православном календаре именуется Субботой Акафистой или Похвалы Пресвятой Богородицы. В этот день в Рождество-Богородичный монастырь агрогородка Юровичи совершается крестный ход с одной из самых почитаемых святынь Полесского края – иконой Божией Матери Юровичская-Милосердная. В программе «Прикосновение к свету» встретились с наместником Юровичского монастыря. Олег Лепешенков, СТВ:

Что являет собой этот образ?

Епископ Несвижский Авксентий, викарий Патриаршего Экзарха всея Беларуси:

Образ Божией Матери Юровичская-Милосердная написан где-то в XVII веке. Прославился он чудесами. Даже была выпущена книга «Криница ласк духовных Девы Марии с гор Юровичских». Такой образ почитаемый на Полесье. Матерь Божия не оставляет без внимания молитвы, те просьбы, которые возносятся перед этим образом. Многие приезжают, конечно, для того, чтобы поклониться и поблагодарить за ту помощь, которую она оказывает. Матерь Божия – она мама. Она наша общая мама, поэтому мы молимся ей, просим. Образ этот чтут. Даже в книге «Криница ласк духовных Девы Марии с гор Юровичских» описывается такой момент, что в будние дни всегда было столько много народа, что казалось это день праздничный. Сегодня, к сожалению, уже таких больших собраний как были в XVIII веке нет. Но тем не менее крестные ходы – этот на Похвалу Пресвятой Богородицы в день обретения этого списка чудотворного и 12 сентября, когда он идет из Мозыря, собирает большое количество людей, причем со всей Беларуси. Олег Лепешенков:

Как правильно понимать именование образа чудотворным?