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Гигин: Президент очень конкретно, предметно описал роль белорусского парламента в нашей политической системе

24 марта 2024 17:37
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Первая сессия Палаты представителей 8-го созыва началась с решения оргвопросов. В соответствии с частью первой статьи 96 Конституции тайным голосованием с использованием бюллетеней был избран председатель Палаты представителей Национального собрания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Им стал Игорь Сергеенко, ранее он занимал пост главы Администрации Президента.

Гигин: Президент очень конкретно, предметно описал роль белорусского парламента в нашей политической системе-1

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Гайдукевич, Гигин, Клишевич, Рачков, Ленчевская, Шевцов. Что не фамилия, то эксперты. Какие люди пришли в парламент? Можно белорусов с этим поздравить.

Свой путь становления и развития белорусский парламент прошел за несколько десятилетий. В других известных демократиях Европы становление происходило столетиями. Но мы самостоятельны и уникальны, чтобы сравнивать себя с другими моделями.

Гигин: Президент очень конкретно, предметно описал роль белорусского парламента в нашей политической системе-4

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва:
Мы должны прежде всего отражать настроения нашего общества. Вчера здесь, в Овальном зале, был Президент нашей страны. Он очень конкретно, предметно описывал роль белорусского парламента в нашей политической системе. И, безусловно, мы должны соответствовать этой высокой планке, которую задают наш Президент и наши избиратели.

Гигин: Президент очень конкретно, предметно описал роль белорусского парламента в нашей политической системе-7

Самое непростое время свидетельствует: мы делаем все правильно. На парламентском поприще тоже. Слова Президента уходящему созыву и первая реакция новичков Овального зала.

Лукашенко: я буду рад, если наши депутаты и впредь будут представлены к государственным наградам!

Гигин: Президент очень конкретно, предметно описал роль белорусского парламента в нашей политической системе-10

Анастасия Мирончик-Иванова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва:
Это очень схоже со стадионом, и стадион у нас также масштабного плана, также и здесь.

Известные лица спорта и искусства теперь для них слово «трибуна» обретает новый смысл. Впервые такое широкое партийное представительство – 70 человек. «Белая Русь» обещает не использовать подавляющее большинство в корпоративных интересах.

Гигин: Президент очень конкретно, предметно описал роль белорусского парламента в нашей политической системе-13

Олег Романов, председатель Белорусской партии «Белая Русь», депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва:
Для нашей политической культуры характерна персонификация власти. То есть власть это человек, который принимает решения и несет за них ответственность.

В обойме 20 аксакалов законодательной мысли из прошлого созыва. 10 секунд на процесс голосования и 3 минуты на выступление. Для них этот регламент привычен.

Гигин: Президент очень конкретно, предметно описал роль белорусского парламента в нашей политической системе-16

Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси 8-го созыва:
Мы все вместе сделаем единственный правильный выбор и поддержим кандидатуру Игоря Петровича Сергеенко на этот высокий пост. Этот человек доказал всем своей жизнью, своим карьерным ростом, что слова Vita brévis, Patria аeterna – «жизнь короткая, Отечество вечное» – для него не пустые слова. Спасибо.

Игоря Сергеенко Овальный зал поддержал. Одна из лучших персон белорусской вертикали теперь возглавляет Палату представителей.

Гигин: Президент очень конкретно, предметно описал роль белорусского парламента в нашей политической системе-19

Поздравить вас с избранием на столь высокий государственный пост и пожелать вам плодотворной работы во имя народа Беларуси и нашей любимой Республики Беларусь.

Роль парламента усиливается. Это же еще и костяк ВНС. Перед восьмым созывом уже стоит много задач. Сберечь наше и создать еще лучше. Не даром у пятого микрофона отличники общественно-политической жизни страны.

# Парламент Беларуси # общество # Вадим Гигин # Евгений Пустовой # Александр Лукашенко # Игорь Марзалюк

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