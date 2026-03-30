В Минске почтили память белорусских моряков, погибших в годы ВОВ и в мирное время

В Минске сегодня, 30 марта, вспоминали имена белорусских моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. Во Всехсвятском соборе собрались ветераны ВМФ, представители власти и духовенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одну из ниш крипты храма были заложены капсула с землей с мест захоронений наших земляков, павших в битвах за Причерноморье Кубани, а также сосуд с водой, набранной на месте крушения парохода «Адмирал Нахимов». Его обломок передан в музей храма. Также экспозицию пополнили фрагменты нескольких воздушных судов. Памятные мероприятия приурочены к 320-й годовщине со дня основания морской пехоты России. Несмотря на то, что наша страна не имеет прямого выхода к морю, в Беларуси проживает около 200 тысяч ветеранов и людей, чья жизнь связана с флотом.

Сергей Мелешкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Все эти мероприятия направлены на то, чтобы, посещая эти памятные места, наши дети знали, понимали те достижения, которые наши народы в едином порыве смогли сберечь. И вот мы с вами здесь вместе можем эти мероприятия и проводить. Это самое главное, вот это сохранить и развивать. И огромная делается работа в этом отношении. На территории храма в память о белорусах, погибших в 1986 году при крушении парохода «Адмирал Нахимов», сегодня установили мемориальный камень. К его подножию участники церемонии возложили цветы.