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В Минске почтили память белорусских моряков, погибших в годы ВОВ и в мирное время

30 марта 2026 10:50
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В Минске сегодня, 30 марта, вспоминали имена белорусских моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны и в мирное время. Во Всехсвятском соборе собрались ветераны ВМФ, представители власти и духовенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске почтили память белорусских моряков, погибших в годы ВОВ и в мирное время-2

В одну из ниш крипты храма были заложены капсула с землей с мест захоронений наших земляков, павших в битвах за Причерноморье Кубани, а также сосуд с водой, набранной на месте крушения парохода «Адмирал Нахимов». Его обломок передан в музей храма.

Также экспозицию пополнили фрагменты нескольких воздушных судов. Памятные мероприятия приурочены к 320-й годовщине со дня основания морской пехоты России. Несмотря на то, что наша страна не имеет прямого выхода к морю, в Беларуси проживает около 200 тысяч ветеранов и людей, чья жизнь связана с флотом.

В Минске почтили память белорусских моряков, погибших в годы ВОВ и в мирное время-4

Сергей Мелешкин, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Все эти мероприятия направлены на то, чтобы, посещая эти памятные места, наши дети знали, понимали те достижения, которые наши народы в едином порыве смогли сберечь. И вот мы с вами здесь вместе можем эти мероприятия и проводить. Это самое главное, вот это сохранить и развивать. И огромная делается работа в этом отношении.

На территории храма в память о белорусах, погибших в 1986 году при крушении парохода «Адмирал Нахимов», сегодня установили мемориальный камень. К его подножию участники церемонии возложили цветы. 

В Минске почтили память белорусских моряков, погибших в годы ВОВ и в мирное время-6

Александр Метла, исполнительный директор историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Мы сухопутная держава, но тем не менее у нас были моряки и морские пехотинцы. И они принимали непосредственно участие как в Великой Отечественной войне, так и во всех локальных конфликтах. Например, в Афганистане тоже морские пехотинцы служили, мой отец вспоминает. И мы как фонд память Афгана поддерживаем все эти инициативы, чтобы помнить, что были вот такие ребята, белорусы, которые выполняли с честью долг. Только ходили они в черных тельняшках, а не в голубых, как десантники. И они тоже гордились этим и выполняли задачи на отлично.

Несмотря на то, что наша страна не имеет прямого выхода к морю, в Беларуси проживает около 200 тысяч ветеранов и людей, чья жизнь связана с флотом.

# Сергей Мелешкин

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