В 2021-м я смогла помочь многим людям благодаря своим материалам. Корреспондент СТВ подвела итоги года

Новости Беларуси. Сотни прямых эфиров, интересные герои, события, которые войдут в историю. В программе Новости «24 часа» на СТВ продолжаем наш новогодний проект «Своими глазами». Чем запомнился 2021 год корреспонденту Кристине Сущене?

Кристина Сущеня, корреспондент:

Подводить итоги года уходящего – это всегда дело приятное и одновременно сложное для нас, журналистов, потому как каждый день – это новое событие. И часто так случается, что в день мы бываем в нескольких разных точках. И позволю немного личного: 2021 год стал для меня особенным, потому как в том числе и в эфире я сменила фамилию. Продолжая тему событий, скажу честно, сперва мне вспомнилась очень трогательная история (кстати, с пометкой «первая» в мировой практике). Белорусские врачи провели сложнейшую операцию 11-летнему мальчику. Его жизнь каждую секунду висела на волоске. 10 часов операции, бригада из 10 человек, из них четыре хирурга. Очень редкая патология – торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты. И для наших специалистов нет ничего невозможного. Это мы понимаем как никогда и в ковидные времена.

​В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью. Подробнее здесь. Продолжая тему помощи, скажу честно, 2021-й лично для меня – год, когда благодаря своим материалам многим людям я смогла, простите за тавтологию, но здесь уместную, помочь. Это и разоблачение мошенников, как в интернете, так и офлайн, это истории, в которые очень трудно поверить: истории домашнего насилия, когда молчать уж точно не выход.

И вот крайний мой специальный репортаж, который вышел в 2021 году, «Шанс на исправление» – о тех, кто однажды сошел с верного жизненного пути, но многие из них вернули все на круги своя. И не могу не сказать, что тоже приятно: спасибо сказали не только зрители.

Арман Силла в начале беседы показал парочку приемов. На этом моя физическая подготовка, так сказать, не закончилась. Вот еще один момент. Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный прием самообороны – читайте здесь. На сей раз военно-патриотический клуб «Рысь». Здесь учили, как правильно в случае чего постоять за себя.

И, конечно, главное для нас, авторов материалов – это ваши просмотры. А потому вот еще одно значимое событие 2021 года – рейтинг телеканалов и интерес рекламодателей объединила наша отечественная система медиаизмерения. И лично я дважды в минувшем году заглянула, что называется, в кулуары медиаизмерителя, в том числе была и на открытии. Узнали, как он работает и для чего нужен. И ответ на крайний вопрос – конечно, дабы делать контент интереснее для вас, телезрителей. «Эта информация будет для них закрыта». Какие данные о белорусах будут собирать медиаизмерители? Читайте здесь.