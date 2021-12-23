Шанс на исправление. Как общественные советы в опорных пунктах помогают вернуться к нормальной жизни

«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа. Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.

– Что привело к конфликту?

– После работы выпили с мужиками.

– Табуретка на голове разбилась.

– Это вас ударили?

Да.

Он зарабатывает деньги, а потом их пропивает все. Собираемся его кодировать.

– Статья 328 Уголовного кодекса. Сколько лет отсидели?

– Два.

Кристина Сущеня, корреспондент:

Сегодня горячительные напитки стали в принципе естественным атрибутом в нашей жизни. И это уже первая уверенная ступень к алкоголизму. Перешагнув зыбкую грань, минутная слабость становится уроком на все оставшиеся дни. Употребление и незаконный оборот наркотических средств – белая дорожка к смерти. Все это губит не только тело человека, но и его душу. А как следствие всего этого – преступления, которые зачастую касаются наших, увы, самых близких людей. Мы подошли к главному – профилактике. Именно благодаря cоветам общественных пунктов охраны правопорядка многие конфликты удается сгладить и, что называется, вернуть жизнь на круги своя. Задача № 1 для СОПОП – объединить усилия всех и каждого, дабы обеспечить личную безопасность жителей и предостеречь от точки невозврата. В 2021 году свою работу осуществляли 114 советов ОПОП.

Алексей Мацкевич, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка № 901 Центрального района Минска:

Совет общественного пункта охраны правопорядка – это тоже субъект профилактики правонарушений и преступлений. Мы занимаемся вопросами профилактики преступности.

Игорь Филатов, старший участковый Октябрьского РУВД Минска:

Мы работу выполняем для людей. Пусть это будет даже один случай за все время – это уже плюс. Любой результат в данном случае будет положительным, потому что мы хоть кого-то остановили, уберегли от каких-то тяжких последствий.

Владимир Тюхай, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка № 403 Октябрьского района Минска:

Правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков и наркопотребление – ответственность за них будет неотвратимой, и не стоит рисковать, поддавшись на чьи-то уговоры, чтобы сломать свою жизнь. Уберечь, где-то предостеречь, вовремя остановить. Одним словом – помочь. И регулярные заседания советов общественных пунктов охраны правопорядка как раз на это и нацелены.

Сегодня у нас внеочередное заседание совета общественного пункта охраны правопорядка № 403. Сегодня в рамках подведения итогов деятельности СОПОП необходимо рассмотреть ряд граждан, которые привлекались к административной ответственности. ОПОП № 403 Октябрьского района. И первый рассматриваемый герой, а точнее, антигерой, прошел курс лечения в ЛТП. Освободился досрочно в декабре, за год никаких нареканий. Сейчас мужчина официально работает и, конечно, благодарит.

Я очень благодарен, что я опять вошел в свою колею. Очень довольный, что люди помогли мне. Я веду нормальный образ жизни. Я очень благодарен сотрудникам милиции. У меня и внучки, и внуки, и трое детей.

– Есть ради кого жить.

– Да.

– Табуретка на голове разбилась.

– Это вас ударили?

– Да.

– Заявили?

– Нет, я скорую вызвал, потому что нужно было штопать голову, швы накладывать.

– Что привело к конфликту?

– Выгонял из квартиры.

– Кого?

– Человека.

– А как он там оказался, что выгоняли?

– Была открыта дверь, просто не закрыл. На первом этаже, скорее всего, был.

– До этого распивали спиртное в квартире?

Квартира на учете – жалобы соседей. И в случае еще одного правонарушения – перспектива в виде административной ответственности. Но мужчина вину осознает, а это первый шаг на пути к исправлению. И вновь ключевое слово в истории – горячительные напитки. Как следствие – семейный скандал с мамой. А как последствие – ЛТП. И сейчас положительный пример с пометкой «исправлено».

После февраля планируется вопрос о снятии с учета.

И таких историй изо дня в день у членов совета ОПОП отнюдь не пара-тройка. И самое время сказать про условия труда, ведь это прямая отсылка и к продуктивности. В целом численный состав советов в Минске составляет 1 309 человек. Это сотрудники органов внутренних дел, подразделений по ЧС, комитет территориального общественного самоуправления, депутаты, представители трудовых коллективов и, конечно, общественные объединения, основа которых – это работники сферы образования и здравоохранения. Этот участок и вправду из разряда образцовых: помещение просторное и грамотно обустроенное.

Заглянули на заседание и в ОПОП № 615 Первомайского района. Здесь помещение поменьше, но с хорошим ремонтом. Все присутствующие собрались, самое время начать.

– Мама пишет письма.

– Заявления об административном правонарушении. Их было в 2021 году четыре.

– Что там, полбутылки, бутылку водки за день.

– Маме не нравится, что пьете?

– Да ей скучно.

– Как будем дальше жить?

– Дайте еще один шанс.

И это, увы, из серии допился до дна стакана. Мужчина самостоятельно еле передвигается и с трудом ставит роспись напротив «ознакомлен».