В РНПЦ детской хирургии успешно провели сложнейшую операцию у ребенка с редкой болезнью

Новости Беларуси. Пять спасенных жизней. В РНПЦ детской хирургии прооперировали детей со сложнейшими врожденными пороками сердца и сосудов. В том числе с редчайшей патологией – торакоабдоминальной аневризмой брюшной аорты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заболевание встречается у взрослых, а вот у ребенка – впервые в мировой практике. 11-летний мальчик перенес инфекцию, которая и вызвала редчайшую патологию. Но белорусским медикам удалось, кажется, невозможное. Хирургические вмешательства прошли при непосредственном участии одного из известнейших и опытных кардиохирургов мира.

Афксендиос Калангос, кардиохирург, профессор Женевского университета:

У меня есть гуманитарный фонд, который расположен в 25 развивающихся странах по всему миру, где мы занимаемся подобными вещами. Но теперь я старею и немного сокращаю количество поездок, а также в условиях пандемии я выбрал исключительно центр доктора Дроздовского, чтобы сделать его референтным центром по комплексной хирургии.

Константин Дроздовский, директор РНПЦ детской хирургии:

Мы столкнулись с одним редчайшим случаем – торакоабдоминальная аневризма брюшной аорты у ребенка. Аневризма, которая затрагивает и грудную, и брюшную стенки. Мы наблюдаем ребенка уже четыре года. Полтора года назад мы консультировались с профессором, планировали оперировать ребенка. Наконец-то мы эту операцию сделали, она прошла вчера. Операция тяжелейшая, очень сложная технически, очень сложная в ведении пациента, с возможными осложнениями. Однако операция прошла успешно. Ребенок поправляется. Мы надеемся, что у него все будет в порядке.