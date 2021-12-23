Страница под номером 328. Истории тех, кто сошёл с правильного жизненного пути
«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа.
Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.
До чего может довести алкоголь, на каждом заседании напоминают тем, кто однажды свернул с дороги. Но беда не приходит одна. За последние годы количество больных наркоманией в нашей стране неуклонно растет.
И в истории этой женщины была страница под названием статья 328 часть 2 (потребление наркотических средств). Вместо пяти лет отсидела два года – амнистия. Но, видимо, урок с первого раза не усвоен.
– Освободились, приехали в квартиру и совершили еще одно преступление.
– Совершенно верно.
– А именно кражу. В чем заключалась кража?
– 205 часть 1.
– В квартире собралось множество людей.
– Я ничего не буду рассказывать.
– За это судом Первомайского района осуждена на год ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
После заседания женщина направляется к наркологу. У нее есть дочь – совсем скоро будет четыре годика. Девочку воспитывают родители сожителя.
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– Сколько раз вы пребывали в ЛТП?
– Два раза.
– Как туда попали?
– Из-за нарушения, употреблял алкоголь.
– В данный момент работу не посещаете. Причина какая?
– Заболел. Отравился. Не мог три дня последние встать.
– Что способствовало отравлению?
– Продукты питания.
– Продукты питания. Жидкие или твердые?
– Может, и жидкие, молоко, может.
– К наркологу когда вы ходили в последний раз?
– После освобождения еще ни разу не ходил.
– Из ЛТП вернулись когда?
– 24 сентября.