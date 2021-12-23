Страница под номером 328. Истории тех, кто сошёл с правильного жизненного пути

Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.

«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа.

До чего может довести алкоголь, на каждом заседании напоминают тем, кто однажды свернул с дороги. Но беда не приходит одна. За последние годы количество больных наркоманией в нашей стране неуклонно растет.

И в истории этой женщины была страница под названием статья 328 часть 2 (потребление наркотических средств). Вместо пяти лет отсидела два года – амнистия. Но, видимо, урок с первого раза не усвоен.