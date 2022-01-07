Алексей Дзермант: «Народ будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в «серую зону»

Новости Беларуси. О причинах и следствиях ситуации в Казахстане рассуждает политолог Алексей Дзермант. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В Казахстане неспокойно. Повод для массовых антиправительственных выступлений, как всегда, нашелся. Власти этой страны недальновидно решили поднять цену на газ почти в два раза. И это стало спусковым крючком. Как, зачем поднимать цены? Людей сразу же возмутило это, тем более что жизнь многих казахстанцев очень зависит от цен на топливо, особенно в западных регионах страны, где довольно сложная социально-экономическая обстановка. Цены на топливо якобы регулирует рынок, мол, они взлетели на мировом рынке, сейчас наблюдается дефицит голубого топлива, и «невидимая рука» диктует поднимать цены и внутри страны, хотя Казахстан сам производит это топливо, которого у него в избытке. То есть мы в очередной раз видим, что якобы объективные рыночные законы приводят к социально-экономическим потрясениям, и что роль государства в регулировании цен на топливо, на продовольствие, на социально значимые товары должна быть ключевой. И что за ошибки чиновников, особенно одурманенных либерально-рыночными догмами, придется долго и дорого платить всему обществу.

Цена определяется рынком, она не зависит от заработных плат или доходов. Если люди недовольны этими ценами, они всегда могут воспользоваться общественным транспортом. Разве это проблема?

Алексей Дзермант:

Эти чиновники не берутся из ниоткуда, тем более когда само государство посылало их учиться в западные вузы, и потом эти выпускники начинают определять экономическую политику государства. Естественно, по западным лекалам, которые не работают на евразийском пространстве. К этому стоит добавить и более 16 тысяч активных НКО, работающих в Казахстане, подавляющая часть которых финансируется западными структурами. Вот и результат. Эти НКО, их активисты, связанные с ними СМИ – это и есть элементы инфраструктуры для государственного переворота. Вот почему в Беларуси эту инфраструктуру стали зачищать после событий 2020 года. Властям Казахстана стоило бы внимательнее присмотреться к белорусскому опыту борьбы с цветными революциями. Еще не поздно это сделать, а белорусы всегда готовы помочь методически и технологически. Кстати, именно такие перемены и реформы, которые мы сейчас наблюдаем на примере Казахстана, готовили нам лидеры невероятных в прошлом году. Мы видим те же самые методы, только повод другой: вместо президентских выборов и пандемии – повышение цен на газ.

Алексей Дзермант:

По кадрам из Казахстана мы видим, к чему это может привести – погромы магазинов и кафе, поджоги административных зданий, нападения на машины скорой помощи и пожарных, избиения правоохранителей, уже звучат выстрелы и есть жертвы. Сразу можно отметить очень быструю эскалацию насилия. Это значит, что в рядах протестующих не обычный «офисный планктон» и хипстеры, а подготовленные молодчики, близкие к радикальным националистическим и исламистским кругам и криминалитету. Именно они всегда в авангарде штурмующих и нападающих на правоохранителей. Александр Лукашенко не зря за последнее время несколько раз обращался к коллегам по ЕАЭС и СНГ с предупреждениями о том, что нам вместе необходимо бороться с вызовами против нашей государственности и интеграции. Во многом эти слова были обращены конкретно к руководству Казахстана, потому что признаки накала ситуации были уже довольно очевидны.

Алексей Дзермант:

Казахстан – важнейший в стратегическом отношении регион в Евразии. Особенно для России и Китая. Российско-казахстанская граница имеет протяженность почти 7,6 тысячи километров. И можно представить, каково значение этой страны для безопасности России. И для Китая тоже. И поэтому эти протесты, конечно же, нужно рассматривать в этом контексте, хотя они могут иметь и реальные социальные причины, вызывающие у людей недовольство. Только вот народ будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в «серую зону», создающую проблемы для России и Китая. Мы искренне надеемся, что ситуация в союзном Казахстане стабилизируется, власть устоит и сделает необходимые выводы, суть которых проста. Во-первых, нужно строить на деле социальное государство, а не государство рыночного беспредела. Во-вторых, нужно выкорчевывать подрывные сети и структуры влияния Запада. Их стратегическая цель всегда заключается в том, чтобы в час X включиться и работать на свержение власти.