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Алексей Дзермант: «Народ будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в «серую зону»

07 января 2022 16:08
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Новости Беларуси. О причинах и следствиях ситуации в Казахстане рассуждает политолог Алексей Дзермант. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Алексей Дзермант: «Народ будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в «серую зону»-1

Алексей Дзермант, политолог:  
Поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. В Казахстане неспокойно. Повод для массовых антиправительственных выступлений, как всегда, нашелся. Власти этой страны недальновидно решили поднять цену на газ почти в два раза. И это стало спусковым крючком. Как, зачем поднимать цены? Людей сразу же возмутило это, тем более что жизнь многих казахстанцев очень зависит от цен на топливо, особенно в западных регионах страны, где довольно сложная социально-экономическая обстановка.  

Цены на топливо якобы регулирует рынок, мол, они взлетели на мировом рынке, сейчас наблюдается дефицит голубого топлива, и «невидимая рука» диктует поднимать цены и внутри страны, хотя Казахстан сам производит это топливо, которого у него в избытке. То есть мы в очередной раз видим, что якобы объективные рыночные законы приводят к социально-экономическим потрясениям, и что роль государства в регулировании цен на топливо, на продовольствие, на социально значимые товары должна быть ключевой. И что за ошибки чиновников, особенно одурманенных либерально-рыночными догмами, придется долго и дорого платить всему обществу.  

Алексей Дзермант: «Народ будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в «серую зону»-4

Цена определяется рынком, она не зависит от заработных плат или доходов. Если люди недовольны этими ценами, они всегда могут воспользоваться общественным транспортом. Разве это проблема?  

Алексей Дзермант: «Народ будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в «серую зону»-7

Алексей Дзермант:  
Эти чиновники не берутся из ниоткуда, тем более когда само государство посылало их учиться в западные вузы, и потом эти выпускники начинают определять экономическую политику государства. Естественно, по западным лекалам, которые не работают на евразийском пространстве. К этому стоит добавить и более 16 тысяч активных НКО, работающих в Казахстане, подавляющая часть которых финансируется западными структурами. Вот и результат. Эти НКО, их активисты, связанные с ними СМИ – это и есть элементы инфраструктуры для государственного переворота.  

Вот почему в Беларуси эту инфраструктуру стали зачищать после событий 2020 года. Властям Казахстана стоило бы внимательнее присмотреться к белорусскому опыту борьбы с цветными революциями. Еще не поздно это сделать, а белорусы всегда готовы помочь методически и технологически. Кстати, именно такие перемены и реформы, которые мы сейчас наблюдаем на примере Казахстана, готовили нам лидеры невероятных в прошлом году. Мы видим те же самые методы, только повод другой: вместо президентских выборов и пандемии – повышение цен на газ.  

Алексей Дзермант: «Народ будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в «серую зону»-10

Алексей Дзермант:  
По кадрам из Казахстана мы видим, к чему это может привести – погромы магазинов и кафе, поджоги административных зданий, нападения на машины скорой помощи и пожарных, избиения правоохранителей, уже звучат выстрелы и есть жертвы. Сразу можно отметить очень быструю эскалацию насилия. Это значит, что в рядах протестующих не обычный «офисный планктон» и хипстеры, а подготовленные молодчики, близкие к радикальным националистическим и исламистским кругам и криминалитету. Именно они всегда в авангарде штурмующих и нападающих на правоохранителей.  

Александр Лукашенко не зря за последнее время несколько раз обращался к коллегам по ЕАЭС и СНГ с предупреждениями о том, что нам вместе необходимо бороться с вызовами против нашей государственности и интеграции. Во многом эти слова были обращены конкретно к руководству Казахстана, потому что признаки накала ситуации были уже довольно очевидны.  

Алексей Дзермант: «Народ будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в «серую зону»-13

Алексей Дзермант:  
Казахстан – важнейший в стратегическом отношении регион в Евразии. Особенно для России и Китая. Российско-казахстанская граница имеет протяженность почти 7,6 тысячи километров. И можно представить, каково значение этой страны для безопасности России. И для Китая тоже. И поэтому эти протесты, конечно же, нужно рассматривать в этом контексте, хотя они могут иметь и реальные социальные причины, вызывающие у людей недовольство. Только вот народ будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в «серую зону», создающую проблемы для России и Китая.  

Мы искренне надеемся, что ситуация в союзном Казахстане стабилизируется, власть устоит и сделает необходимые выводы, суть которых проста. Во-первых, нужно строить на деле социальное государство, а не государство рыночного беспредела. Во-вторых, нужно выкорчевывать подрывные сети и структуры влияния Запада. Их стратегическая цель всегда заключается в том, чтобы в час X включиться и работать на свержение власти.  

Алексей Дзермант: «Народ будут использовать как таран, чтобы снести само государство и превратить Казахстан в «серую зону»-16

Алексей Дзермант:  
В-третьих, нужно всерьез интегрироваться, хотя бы до уровня союза Беларуси и России, чтобы никакие националисты, пантюркисты и исламисты не задавали тон и политическую повестку в стране, чтобы интеграция могла сработать в момент кризиса так же же эффективно и надежно, как и в Беларуси в ситуации после выборов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял правильное решение – обратился за помощью в ОДКБ – наш военно-политический блок.  

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В Казахстан будут введены миротворческие силы этой организации, чтобы помочь властям страны справиться с беспорядками. И это нужно сделать, особенно учитывая успешный опыт Беларуси и других стран в подавлении мятежей и цветных революций. Это крайне важно для обеспечения безопасности и мира в Евразии.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Касым-Жомарт Токаев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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