«Все мы хотим надеяться на чудо». Как православные Беларуси отмечают Рождество?

Новости Беларуси. Православный мир 7 января отмечает Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это великий праздник и один из самых важных дней в церковном календаре. Он посвящен ключевому библейскому событию Нового Завета – Рождению Спасителя (подробнее здесь).

Отмечают Рождество также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Во всех белорусских храмах праздничные богослужения в честь Рождества Христова начались еще накануне вечером. Продолжаются они и сейчас. Съемочная группа СТВ работает у главного храма Белорусского экзархата Русской православной церкви. На связь со студией выходит наш корреспондент Карина Верховцева.

Карина Верховцева, корреспондент:

В этот важный для миллионов верующих день наша съемочная группа с самого утра работает здесь. Здесь, возле Свято-Духова Кафедрального собора, ожидают прибытия Патриаршего экзарха всея Беларуси, после чего начнется завершающее из рождественских богослужений – Великая вечерня.

Это ежегодная традиция, когда собираются настоятели всех столичных храмов. Это, можно сказать, символ единения церкви. О предстоящей вечерней службе мы пообщались с представителем духовенства.

Иерей Андрей Ломакин, клирик Свято-Духова Кафедрального собора Минска:

Богослужение, которое сегодня будет происходить, совершенно обычное богослужение, положенное по уставу. Вечером вместе с ним к нему добавляются праздничные рождественские песнопения, рождественские молитвы. Храм наполнен особой духовной радостью. Это будет положенное богослужение, которое у нас, в принципе, совершается ежедневно в нашем Кафедральном соборе, с той лишь разницей, что мы вступили в радостный рождественский период, все богослужения носят оттенок радости о родившемся Спасителе.

Поток прихожан нескончаемый. Ведь это действительно одно из самых значимых событий для православного мира. Люди ставят свечи за здоровье родных и близких, просят о заступничестве. ​«Пожелаем всему белорусскому народу здоровья, мира, удачи». С какими мыслями верующие приходят в храм в Рождество? Читайте здесь.

Рождество всегда праздник. Счастья, здоровья, радости! Все мы хотим надеяться на чудо, на счастье, на будущее, чтобы наши дети были счастливы и здоровы. В ночь с 6 на 7 января праздничные рождественские службы прошли в 870 храмах. К слову, богослужения завершились спокойно, без нарушений. Общественный порядок контролируют наряды милиции.