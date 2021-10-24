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Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный приём самообороны

24 октября 2021 18:02
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Новости Беларуси. Военно-патриотический клуб «Рысь» распахнул свои двери на базе части 3214 внутренних войск МВД. И вот уже практически месяц более 100 юношей и девушек посещают занятия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Клуб создан для тех, кто хочет стать сильным, ловким, смелым и уверенным в себе, желает изучить военное дело и основы рукопашного боя.

Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный приём самообороны-1

Кристина Сущеня, корреспондент:
Пройти сквозь огонь, воду и медные трубы. Или просто прийти в военно-патриотический клуб «Рысь» на базе легендарной части 3214. Для ребятишек этот клуб становится фактически вторым домом. Прямо сейчас по расписанию – рукопашный бой. На себе не в спецформе проверять не буду, но о приемах узнаем.

Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный приём самообороны-4

Кристина Сущеня:
Научите девушку какому-нибудь легкому приему для самообороны.

Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный приём самообороны-7

Есть замечательный прием, я сразу покажу его на вас, если вы не против.

Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный приём самообороны-10

Я беру вас, как нападающий берет девушку.

Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный приём самообороны-13

Вы в этот момент наносите мне сокрушительный удар рукой, двумя руками перехватываете мою руку и кидаете меня.

Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный приём самообороны-16

«Желающих реально очень много». Как попасть в военно-патриотический клуб «Рысь» и берут ли туда девушек? – читайте здесь.

И вправду, здесь учат тому, что может пригодиться в жизни. Что называется, проверено на себе. Для детей разработали специальную программу. Физическая подготовка (тут еще, конечно, стоит поучиться у ребят), огневая подготовка и тактическая. Никуда и без теории: история нашей страны и основы безопасности военной службы. Увидеть своими глазами образцы военной техники или научиться вести себя в экстренных ситуациях.

Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный приём самообороны-19

Полина Линчик, заведующая сектором отдела социокультурной деятельности Дворца детей и молодежи:
Одним из любимых занятий детей является ориентирование на местности. Детям очень нравится работать с компасом, изучать карты, знаки, как обознаются определенные предметы, названия и так далее.

Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный приём самообороны-22

Ведь так важно смолоду заложить правильные понятия – здорового образа жизни к примеру. В планах военно-патриотического клуба «Рысь» провести подобный набор уже в 2022 году.

Проверено на себе. Корреспондент СТВ дала отпор «бандиту». Показываем эффективный приём самообороны-25

Есть и еще хорошая новость: для ребят во время осенних, зимних и весенних каникул откроют специальные лагеря с не менее насыщенной программой. Их девиз гласит: «Никто кроме нас». Никто, кроме нас, не привьет детям такие важные ценности.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Кристина Сущеня # Полина Линчик # Фотофакт

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