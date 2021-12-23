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В «Минск Мире» не предусмотрели места для опорного пункта. 15 улиц в центре города могли остаться без профилактики преступности

23 декабря 2021 18:37
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«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа.

Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться.

Как общественные советы в опорных пунктах помогают вернуться к нормальной жизни – читайте здесь.

В «Минск Мире» не предусмотрели места для опорного пункта. 15 улиц в центре города могли остаться без профилактики преступности-1

Отсутствие помещения для общественного пункта охраны правопорядка – такая история произошла в одном из крупнейших инвестиционных объектов в Восточной Европе – «Минск Мире». И вина тому – не было заложено при проектировании.

В «Минск Мире» не предусмотрели места для опорного пункта. 15 улиц в центре города могли остаться без профилактики преступности-4

Денис Вихренко, заместитель главы администрации Октябрьского района:
Планируется размещение порядка 2 миллионов квадратных метров жилья, строительство 15 новых улиц общей протяженностью порядка 25 километров. Вместе с тем параллельно с жилищным строительством осуществляется строительство и социальных объектов на данной территории. Это детские сады, школы, взрослая, детская поликлиники. Также с учетом прироста населения (прогнозируемый прирост – порядка 65 тысяч на данной территории) принято решение о проектировании в следующем году здания городского отдела милиции с целью поддержания обеспечения правопорядка.

В «Минск Мире» не предусмотрели места для опорного пункта. 15 улиц в центре города могли остаться без профилактики преступности-7

Владимир Тюхай, председатель совета общественного пункта охраны правопорядка № 403 Октябрьского района Минска:
На сегодня несколько улиц комплекса «Минск Мир» относятся к административному участку № 403, ежемесячно у нас проходят заседания советов общественных пунктов охраны правопорядка.

Истории тех, кто сошел с правильного жизненного пути, читайте здесь.

# Социальная инфраструктура # общество # Денис Вихренко # Кристина Сущеня # Фотофакт

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