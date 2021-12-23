В «Минск Мире» не предусмотрели места для опорного пункта. 15 улиц в центре города могли остаться без профилактики преступности

«Шанс на исправление» есть у каждого. Именно так называется новая серия специального репортажа. Корреспондент СТВ Кристина Сущеня собрала непростые истории о тех, кто однажды сошел с верной жизненной дороги, и увидела работу людей, которые помогают вовремя остановиться. Как общественные советы в опорных пунктах помогают вернуться к нормальной жизни – читайте здесь.

Отсутствие помещения для общественного пункта охраны правопорядка – такая история произошла в одном из крупнейших инвестиционных объектов в Восточной Европе – «Минск Мире». И вина тому – не было заложено при проектировании.

Денис Вихренко, заместитель главы администрации Октябрьского района:

Планируется размещение порядка 2 миллионов квадратных метров жилья, строительство 15 новых улиц общей протяженностью порядка 25 километров. Вместе с тем параллельно с жилищным строительством осуществляется строительство и социальных объектов на данной территории. Это детские сады, школы, взрослая, детская поликлиники. Также с учетом прироста населения (прогнозируемый прирост – порядка 65 тысяч на данной территории) принято решение о проектировании в следующем году здания городского отдела милиции с целью поддержания обеспечения правопорядка.