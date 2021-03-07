«Эта информация будет для них закрыта». Какие данные о белорусах будут собирать медиаизмерители?

Новости Беларуси. Об эффективности работы телевидения и радио. Впервые о создании организации, которая будет независимо оценивать рейтинги СМИ, говорили в начале 2019 года на совещании у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Помогает увидеть, что смотрит телезритель». Показываем, как работает медиаметр и для чего он нужен
Кристина Федорович, корреспондент:
Для чего проводится это исследование?
Александр Гануш, директор компании «Индустриальные решения»:
Любая телекомпания в любой стране хочет знать портрет своего зрителя. Такие измерения ведутся во всех странах, и они позволяют всем телекомпаниям, большим и маленьким, государственным и частным, формировать свою программную сетку, программу передач так, чтобы было максимально интересно для телезрителя.
Главный принцип – это случайность отбора. Кто будет оценивать рейтинги СМИ в Беларуси?
Кристина Федорович:
Получается, посредством этого исследования мы с вами спустя время сможем понять, было ли интересно даже наше с вами интервью?
Александр Гануш:
Абсолютно верно. Важно то, что эта информация собирается в виде определенной статистики. Телеканалы, естественно, не будут знать, что Иванов Иван Иванович смотрел эту программу. Эта информация будет для них закрыта. А в общестатистическом смысле они эту информацию получат, поэтому мы с вами сможем узнать, сколько человек в стране нас посмотрело.
Кристина Федорович:
Какие перспективы развития у нас в стране?
Александр Гануш:
В перспективе это однозначно приведет к улучшению и росту телевизионной отрасли в целом, что представляет интерес не только для отдельно взятых телекомпаний, но и для всего нашего общества.
Кристина Федорович:
Надеюсь, это и правда получится.