«Эта информация будет для них закрыта». Какие данные о белорусах будут собирать медиаизмерители?

Новости Беларуси. Об эффективности работы телевидения и радио. Впервые о создании организации, которая будет независимо оценивать рейтинги СМИ, говорили в начале 2019 года на совещании у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Гануш, директор компании «Индустриальные решения»:

Любая телекомпания в любой стране хочет знать портрет своего зрителя. Такие измерения ведутся во всех странах, и они позволяют всем телекомпаниям, большим и маленьким, государственным и частным, формировать свою программную сетку, программу передач так, чтобы было максимально интересно для телезрителя.

Главный принцип – это случайность отбора. Кто будет оценивать рейтинги СМИ в Беларуси?

Кристина Федорович:

Получается, посредством этого исследования мы с вами спустя время сможем понять, было ли интересно даже наше с вами интервью?

Александр Гануш:

Абсолютно верно. Важно то, что эта информация собирается в виде определенной статистики. Телеканалы, естественно, не будут знать, что Иванов Иван Иванович смотрел эту программу. Эта информация будет для них закрыта. А в общестатистическом смысле они эту информацию получат, поэтому мы с вами сможем узнать, сколько человек в стране нас посмотрело.