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«Эта информация будет для них закрыта». Какие данные о белорусах будут собирать медиаизмерители?

07 марта 2021 17:01
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Новости Беларуси. Об эффективности работы телевидения и радио. Впервые о создании организации, которая будет независимо оценивать рейтинги СМИ, говорили в начале 2019 года на совещании у Президента, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Помогает увидеть, что смотрит телезритель». Показываем, как работает медиаметр и для чего он нужен

Кристина Федорович, корреспондент:
Для чего проводится это исследование?

«Эта информация будет для них закрыта». Какие данные о белорусах будут собирать медиаизмерители?-1

Александр Гануш, директор компании «Индустриальные решения»:
Любая телекомпания в любой стране хочет знать портрет своего зрителя. Такие измерения ведутся во всех странах, и они позволяют всем телекомпаниям, большим и маленьким, государственным и частным, формировать свою программную сетку, программу передач так, чтобы было максимально интересно для телезрителя.

Главный принцип – это случайность отбора. Кто будет оценивать рейтинги СМИ в Беларуси?

Кристина Федорович:
Получается, посредством этого исследования мы с вами спустя время сможем понять, было ли интересно даже наше с вами интервью?

Александр Гануш:
Абсолютно верно. Важно то, что эта информация собирается в виде определенной статистики. Телеканалы, естественно, не будут знать, что Иванов Иван Иванович смотрел эту программу. Эта информация будет для них закрыта. А в общестатистическом смысле они эту информацию получат, поэтому мы с вами сможем узнать, сколько человек в стране нас посмотрело.

«Эта информация будет для них закрыта». Какие данные о белорусах будут собирать медиаизмерители?-4

Кристина Федорович:
Какие перспективы развития у нас в стране?

Александр Гануш:
В перспективе это однозначно приведет к улучшению и росту телевизионной отрасли в целом, что представляет интерес не только для отдельно взятых телекомпаний, но и для всего нашего общества.

Кристина Федорович:
Надеюсь, это и правда получится.

# Телевидение в Беларуси # общество # Кристина Федорович # Евгений Поболовец # Александр Гануш # Фотофакт

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