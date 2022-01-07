Юлия Артюх: «Надо отдать должное Токаеву. Принятие решения об обращении за помощью не даётся легко»

Юлия Артюх, СТВ:

Сегодня православное Рождество. Светлый семейный праздник. Но новостная повестка, увы, заполнена далеко не светлыми событиями. Поговорим о ситуации в Казахстане. Хорошие перемены там наступили? Обращаюсь к нашим сторонникам БЧБ. Такой участи вы хотели для белорусского народа? Более 1 000 раненых, 12 убитых! Трое не просто убитых, а с отрезанными головами.

Не напоминает ничей почерк? Или будем продолжать закрывать глаза на очевидные вещи и говорить, что это обычные граждане так расправляются с силовиками? А алгоритм этого мирного протеста в Казахстане по известной нам методичке: армия с народом, погром административных зданий. Кому-то еще надо объяснять, что раскачивают постсоветские страны и главная цель – это Россия? А значит, страны-платформы интересны только как территории для размещения оружия и войск. Народы этих стран, жизни людей – это просто пыль, которую с легкостью развеет США залпом HIMARS.

Юлия Артюх:

Много визга вокруг ввода коллективных войск ОДКБ в Казахстан. Отмечу два момента. Токаев лично сам обратился за помощью, которая предполагается в рамках договора ОДКБ. Еще момент: он не просил вмешаться и разрулить гражданское противостояние. Токаев заявил, что «террористические банды являются, по сути дела, международными, которые прошли серьезную подготовку за рубежом, и их нападение на Казахстан нужно рассматривать как акт агрессии».

Обратился он 5 января, а волнения начались 2 января. И по видео, которые заполонили весь интернет, и по официальным данным можно говорить о том, что там действительно беспредел. Погромы, ограбления, поджоги, убийства с применением огнестрельного оружия. И надо отдать должное Токаеву. Принятие решения об обращении за помощью не дается легко. Он бы мог бросить свой народ, сбежать и оставить на растерзание. Но он принял другое решение.