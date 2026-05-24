Учения ядерных сил: о чем намекает Минск и что показалось Западу – главное

21 мая Беларусь и Россия испытывали свои арсеналы. За учениями наблюдал Александр Лукашенко. Президенту показали не просто готовность инфраструктуры, а реальный алгоритм действий: от боевого дежурства до условного нанесения ударов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. То, что нам показали, конечно, производит впечатление. А потому неудивительно, что отзывов было много. Первым отреагировали европейцы, мол, все это вызывает опасения и непонятно, к чему может привести. Ну и действительно непонятно, ведь сама же Европа вооружается до зубов и разворачивает дуло натовских танков в нашу сторону. А недавно Президент Франции предложил начать разработку совместного ядерного оружия в Евросоюзе. Так что плановые учения вполне себе хорошо дают ответ Европе и демонстрирует, что Минску и Москве по силам сдержать любые агрессивные потуги. О том, как устроена логистика безопасности, на что способна наша армия и почему ядерный паритет – главный залог, разбирался Евгений Пустовой.

Чтобы сохранить белорусский мир как состояние и восприятие, мы вместе на неделе провели ядерные учения с союзной России. В условиях современных позиционных войн артиллерия сейчас, как и раньше, – бог войны. Ракетные войска – оружие судного дня и страховка от западного невроза.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Естественно, тот, кто что-то хочет увидеть в этом, тот увидит. Но это наше дело. Мы занимаемся законным делом и будем заниматься, защищая жизнь наших людей.

Итак, учения исторические, но плановые. Главы государств договорились о маневрах еще в прошлую зиму. Впервые в таких учениях участвовали первые лица государств. Но отдельно все элементы военные уже отрабатывали, и постоянно. А теперь по боевой тревоге (учебной) подняли ядерный арсенал. Проверили, как мы можем пользоваться такими возможностями. Можем!

Владимир Тиханский, военно-политический аналитик:

Формируя такой ядерный кулак и углубление военного союза с Россией, это создает нам щит против любых даже возможностей прямого военного конфликта с Западом.

У этого знакового события в календаре Союзного государства два стратегических момента. Первый, самый понятный, – обеспечение безопасности. Второй, геополитический, – цель. Не обошлось и без конспирологии, западной и оппозиционной. Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России. Главный аргумент в пользу ядерного щита после краха Ялтинско-Потсдамского мироустройства – ни одна ядерная страна не подверглась внешней агрессии. Второй – экономический. Ядерные силы сдерживания эффективнее и дешевле, чем содержание танковых групп. И третий – логический. А что делать, если не работают дипломатические соглашения?! Взамен на добровольный отказ от стратегического ядера, на прицеле было пол-Европы, обещали покровительство, а получили санкции. А теперь Запад отказал от всех инструментов, сдерживающих милитаризацию. Соседняя Польша вообще самую крупную армию в Европе создает. В геополитической атмосфере запахло 1941-м.

Лукашенко рассказал об истинном посыле совместных учений. Учения показали, что ракетчики оказались на высоте. Это оценил и главнокомандующий Владимир Путин, и российские генералы, которые наблюдали за действиями наших военных. Тактические ядерные вооружения в надежных белорусских руках. Коль есть инструмент, надо им виртуозно владеть, как мы «Полонезом». Совершенствуем ракету и испытываем. Наши ребята умеют работать с «Искандерами» – Лукашенко. У каждого свои задачи. Учитывая приграничное положение, уроки истории, для нас тактический ядер – возможность остановить крупные силы условного противника. Российская ядерная триада способна привести в чувство всех приверженцев внешнеполитической восьмивековой концепции императора Барбароссы – обогащаться на Востоке.

Наша ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета России и Беларуси – Путин. Понятно, политики здесь не меньше, чем обороны. С помощью военного потенциала легче достучаться, чем с помощью дипломатии. Жаль. Наши конференции по безопасности не так обсуждают, как маневры. Весь Запад гудит. А миру стало понятно. Мы миролюбивые, но не слабые. Это еще раз ответ на конспирологию про белорусскую многовекторность, которая якобы отдаляет Минск и Москву, Путина и Лукашенко. Разговаривать и торговать мы можем со всем миром. Но вот обеспечивать мир и суверенитет при самом неблагоприятном сценарии будем только самой близкой России.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Надо четко понимать, что триада работает, она настроена. Мы провели боевое слаживание не только на уровне подразделений, но и на уровне глав государств, которые отвечают за применение, за готовность и которые будут принимать решения, если что, в реальной обстановке. Поэтому это была тренировка не только подразделений, не только технических форматов, но именно уровня принятия решений.

Кстати, западные аналитики еще связали это с визитом Путина в Пекин. Мол, какой-то глобальный ход. Не ход, а решение глобального масштаба. Было принято давно. А демонстрация – в создании ШОС и парадах Победы в Москве и Пекине в 2025 году. Мир жаждет равноправия – все! А вот чтобы у западных патрициев не было ложного представления о чаяниях планетарного большинства как о восстании Спартака, мы и показали, что есть и что можем применить, защищая свои интересы. Владимир Тиханский:

Мы всегда отслеживаем приграничные территории. Есть данные разведки, позволяют нам говорить, готовятся они или нет. Второе, какими они силами и средствами готовятся. Соответственно, мы просто будем вынуждены по этому скоплению противника нанести ядерный удар.