Лукашенко: наши ребята умеют работать с «Искандерами»

Безопасность Союзного государства – в центре внимания Президента Беларуси. 21 мая глава государства работает в Осиповичском районе. Александр Лукашенко инспектирует местную ракетную бригаду. Личный состав этого подразделения сейчас отрабатывает задачи в рамках совместной тренировки по боевому применению ядерного оружия и его технического обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А в это время за тысячи километров готовились к тренировочным реальным пускам другие участники маневров, среди которых и белорусы. Полигоны России территориально позволяют размахнуться. Применение ядерного оружия – это исключительная мера обеспечения безопасности. Исключительное и внимание к тренировкам. Оба президента сегодня контролировали процесс. Путин: наша ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета России и Беларуси.

И вот как выглядели пуски на российском полигоне. Вообще все это могло пройти без присутствия журналистов. Но для белорусской стороны важна гласность, для белорусского Президента она важна. Да, возможно, не принято публично говорить о нюансах обеспечения безопасности, но в рамках допустимого все же нужно. Первые итоги и впечатления от Первого лица Беларуси. Наталья Бреус, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:

Как вы оцениваете итоги прошедшей тренировки и какие выводы должны сделать? Лукашенко: мы никому не угрожаем, но мы готовы защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Организационная часть, как я уже говорил, прошла без всяких сбоев – разумно, толково, организованно. Взаимодействие между Генеральным штабом Беларуси и Генштабом Российской Федерации налажено. И, как вы увидели в ходе учений, видеосвязь между двумя президентами. Что касается самих учений, то это плановые учения. По элементам мы эти учения с россиянами проводим каждый квартал. Но в таком комплексном виде и на высшем уровне впервые. Но еще прошлой зимой с Президентом России мы условились, что примерно в это время, в конце мая, будем участвовать в подобных учениях, тренировках с ядерными боеголовками, оружием, которое размещено у нас в Беларуси и, естественно, в Российской Федерации, ядерной триады. Поэтому это было давно запланированное мероприятие. И вы видите, что мы не отступили ни на сутки от этих сроков. И Президент России, несмотря на то, что поздно вечером или ночью вернулся из Китая, участвовал в этих тренировках. Потому что так было условлено. И естественно, что в этих учениях были задействованы большие силы, тысячи людей и техники – и у нас, и в России. Поэтому все прошло организационно хорошо.