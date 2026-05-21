Путин: наша ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета России и Беларуси

Безопасность Союзного государства – в центре внимания Президента Беларуси. Александр Лукашенко инспектирует местную ракетную бригаду. Личный состав этого подразделения отрабатывает задачи в рамках совместной тренировки по боевому применению ядерного оружия и его технического обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные тренировки охватили и территорию России. В маневрах задействованы Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация. Мобильные ракетные комплексы уже вышли на маршруты патрулирования и заняли замаскированные позиции. В море на боевую службу встали атомные ракетоносцы. Одновременно с этим экипажи боевых самолетов тренируются оснащать гиперзвуковые «Кинжалы» ядерными зарядами и патрулировать заданные районы.

Прямо в ходе этих маневров Александр Лукашенко и Владимир Путин по видеосвязи обсудили ход совместной ядерной тренировки.