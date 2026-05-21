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Путин: наша ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета России и Беларуси

21 мая 2026 13:56
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Безопасность Союзного государства – в центре внимания Президента Беларуси. Александр Лукашенко инспектирует местную ракетную бригаду. Личный состав этого подразделения отрабатывает задачи в рамках совместной тренировки по боевому применению ядерного оружия и его технического обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко продемонстрировали боевую машину «Искандер-М».

Путин: наша ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета России и Беларуси-2

Масштабные тренировки охватили и территорию России. В маневрах задействованы Северный и Тихоокеанский флоты, а также дальняя авиация. Мобильные ракетные комплексы уже вышли на маршруты патрулирования и заняли замаскированные позиции. В море на боевую службу встали атомные ракетоносцы. Одновременно с этим экипажи боевых самолетов тренируются оснащать гиперзвуковые «Кинжалы» ядерными зарядами и патрулировать заданные районы. 

Прямо в ходе этих маневров Александр Лукашенко и Владимир Путин по видеосвязи обсудили ход совместной ядерной тренировки.

Путин: наша ядерная триада должна служить надежным гарантом суверенитета России и Беларуси-4

Владимир Путин, Президент России:
Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые товарищи, сегодня в рамках учений мы проводим первую совместную тренировку армии России и Беларуси по управлению стратегическими и тактическими ядерными силами. Уже отмечал и вновь подчеркну, использование такого оружия, ядерного оружия, это крайняя исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств. Вместе с тем, учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси. Обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержание ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне. 

В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь. Также проведем сегодня практические пуски баллистических и крылатых ракет. Александр Григорьевич, передаю вам слово. 

Лукашенко: мы никому не угрожаем, но мы готовы защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока.

# Владимир Путин # Александр Лукашенко

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