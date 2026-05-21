«Зеленскому надо успокоиться» – Лукашенко ответил на «болтовню» из Киева

Безопасность Союзного государства – в центре внимания Президента Беларуси. 21 мая глава государства работает в Осиповичском районе. Александр Лукашенко инспектирует местную ракетную бригаду. Личный состав этого подразделения сейчас отрабатывает задачи в рамках совместной тренировки по боевому применению ядерного оружия и его технического обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В хоре обеспокоенных громче всех в последнее время внезапно зазвучал Зеленский. Киев переживает и угрожает?
Алена Сырова, политический обозреватель:
Зеленский обеспокоен очень сильно вашими контактами с Президентом России. У него несколько вариантов того, как могут развиваться события. Он уверяет, что Беларусь будет непременно втянута Россией в войну. И мы либо на Украину будем нападать, либо на одну из стран НАТО. Что вы думаете по этому поводу и как мы на это будем реагировать?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы заметили, я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева. В том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть. Человек находится под прессом серьезным. Выводов, к сожалению, делать не хочет. И анализировать обстановку. Может, я не все знаю. Это его дело. Поэтому я не реагировал, понимая, что разное может быть у человека.
Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал. Будет втянута только в одном случае: если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута – а вы тоже услышали из уст Президента России – мы будем вместе защищать наше Отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока. Тоже не секрет, об этом говорил.
Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае: если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной. Никому не надо 1,5 тысячи километров между Беларусью и Украиной для того, чтобы воевать.
А то, что он нас пытается пугать – это не для меня. Потому что я знаю, какая оборона в Украине, на их территории, на их части границы. И я не хочу, чтобы эти ребята, которых они там ловят, захватывают, перехватывают и направляют, в том числе на оборону белорусского участка границы, погибали. Потому что понимаю, что это такие люди, как вы. И женщин, и мужиков – всех гребут и территориальную оборону выставляют против белорусской армии на этой границе. Я не хочу, чтобы они погибали, эти неподготовленные люди. Это во-первых.
А во-вторых, мы хорошо знаем оборону украинских границ. Я не хочу, чтобы погибали там наши люди. Зазря погибали. Поэтому Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы. Правильные выводы. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого.
В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной не о чем.
Александр Лукашенко:
Но хочу вам сказать главное. Когда я слышу из Украины определенные заявления, я не думаю о том, что они говорят. Ясно, что они будут говорить. Я не переживаю за то, что они наших беглых туда таскают, в Украину, и с ними пытаются как-то установить отношения. Это такой элемент шантажа и запугивания.
Ну вы же понимаете, это не для меня. Я на шантаж и запугивания научился реагировать. Когда я слышу из Киева от Зеленского соответствующее заявление, я начинаю думать, зачем он это делает? Ну зачем? Он что, хочет воевать с Россией и Беларусью? Уверен, что нет. Я знаю мнение военных украинских. Им дополнительный фронт не нужен. Тогда встает вопрос, зачем нас шантажировать и осуществлять эскалацию в белорусском направлении? Ну зачем?
Во-первых, подталкивают европейцы. Они видят, что мы с американцами ведем определенный диалог. Им это не всем нравится. Поэтому вот так пытаются подтолкнуть Зеленского. Ведь Зеленский молчал. Ему задают вопрос: а чего ты молчишь? Мы тут за тебя впереди, в штурмовых отрядах, а ты молчишь. Ну Володе Зеленскому пришлось что-то говорить. Ну дальше, видимо, ему понравилось это говорить. Мы тоже не реагируем. А ему хочется, чтобы мы реагировали.
Поэтому раз он хочет, чтобы реагировали, мы не будем реагировать на все его заявления. Мы знаем главное. Украинский народ войны с белорусским народом не хочет. И мы будем все делать для того, чтобы этой войны не произошло.
С нашей стороны вы можете быть железобетонно уверены, что втягиваться в войну с Украиной мы не собираемся. Мы не намерены. Но мы видим ситуацию. Наши Вооруженные Силы выведены из мест постоянной дислокации (из казарм вышли) и расположены на направлении главного удара. Мы там дежурим. Надо это нам? Ну да, тренируются военные. Но лучше бы они были в казармах.
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