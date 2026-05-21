«Зеленскому надо успокоиться» – Лукашенко ответил на «болтовню» из Киева

Безопасность Союзного государства – в центре внимания Президента Беларуси. 21 мая глава государства работает в Осиповичском районе. Александр Лукашенко инспектирует местную ракетную бригаду. Личный состав этого подразделения сейчас отрабатывает задачи в рамках совместной тренировки по боевому применению ядерного оружия и его технического обеспечения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, политический обозреватель: Зеленский обеспокоен очень сильно вашими контактами с Президентом России. У него несколько вариантов того, как могут развиваться события. Он уверяет, что Беларусь будет непременно втянута Россией в войну. И мы либо на Украину будем нападать, либо на одну из стран НАТО. Что вы думаете по этому поводу и как мы на это будем реагировать?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы заметили, я никак не реагирую на ту болтовню, которая идет из Киева. В том числе и от Зеленского. В данном случае я пытаюсь ему сочувствовать. Идет война, всякое может быть. Человек находится под прессом серьезным. Выводов, к сожалению, делать не хочет. И анализировать обстановку. Может, я не все знаю. Это его дело. Поэтому я не реагировал, понимая, что разное может быть у человека.

Что касается его заявления, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал. Будет втянута только в одном случае: если на нашу территорию будет совершена агрессия. И тут уже не втянута – а вы тоже услышали из уст Президента России – мы будем вместе защищать наше Отечество, где расположены два государства, от Бреста до Владивостока. Тоже не секрет, об этом говорил.

Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае: если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. И в этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной. Никому не надо 1,5 тысячи километров между Беларусью и Украиной для того, чтобы воевать.

А то, что он нас пытается пугать – это не для меня. Потому что я знаю, какая оборона в Украине, на их территории, на их части границы. И я не хочу, чтобы эти ребята, которых они там ловят, захватывают, перехватывают и направляют, в том числе на оборону белорусского участка границы, погибали. Потому что понимаю, что это такие люди, как вы. И женщин, и мужиков – всех гребут и территориальную оборону выставляют против белорусской армии на этой границе. Я не хочу, чтобы они погибали, эти неподготовленные люди. Это во-первых.

А во-вторых, мы хорошо знаем оборону украинских границ. Я не хочу, чтобы погибали там наши люди. Зазря погибали. Поэтому Володе Зеленскому надо успокоиться, одуматься, анализировать ситуацию в самой Украине и на фронте и делать соответствующие выводы. Правильные выводы. Если он хочет о чем-то поговорить, посоветоваться или еще что-то, пожалуйста, мы открыты для этого.

В любой точке Украины и Беларуси я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И может, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной не о чем.