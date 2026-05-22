Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России

Совместная белорусско-российская тренировка ядерных сил, прошедшая накануне под личным контролем Александра Лукашенко и Владимира Путина, что весьма предсказуемо, не осталась незамеченной в мире и вот уже сутки обрастает комментариями, в том числе и спекулятивными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко лично оценил работу «Искандер-М».

Если коротко, Запад буквально в шоке. Да, Запад, к коллективности которого в последнее время очень большие вопросы, тут же (и это тоже ожидаемо) обвинил белорусско-российскую интеграционную двойку в якобы бряцании ядерными чемоданчиками. Но, господа, принимающие решения в Брюсселе, давайте будем честны: наша тренировка (и это ключевой момент) в отличие от бесконечных натовских маневров вдоль союзных рубежей нужна, чтобы остудить ваши «горячие головы», а не разжечь «костер войны» на континенте. И в этом смысле всем, кто сегодня пытается из союзной тренировки ядерных сил слепить информационную бомбу, не стоит изобретать велосипед. Да, такая совместная отработка прошла впервые, и это важный момент, но в оборонной стратегии Беларуси и России и нашем адекватном коллективном ответе на все происходящее на континенте ничего принципиально нового не произошло.

Все это лишь еще одно закрепление нашей твердой позиции и, если хотите, четкий сигнал Западу. Этот сигнал исходит сразу от двух государств: Беларуси и России, которые, как накануне еще раз подчеркнул наш Президент, совместно и сообща будут защищать одно Отечество от Бреста до Владивостока. И это еще один принципиальный момент: защищать при любой возможной агрессии извне, но не нападать. Мы не развязываем войну, не провоцируем соседей, мы всего лишь даем понять, что у нас есть все необходимое, чтобы за себя постоять. И ядерное оружие как фактор сдерживания в этой истории, похоже, остается последним убедительным аргументом. Лукашенко рассказал об истинном посыле совместных учений. Услышат ли этот посыл нашего Президента на Западе? Безусловно! Попытаются ли снова в очередной раз перевернуть все с ног на голову, «нарисовав» по итогам тренировки из Союзного государства военного монстра? В этом тоже нет никаких сомнений! Ну а иначе как оправдать колоссальные траты на тотальную милитаризацию, когда в Европе государства «меряются» не экономическим потенциалом, а военной долей в ВВП.

Увы и ах: таковы сегодня реалии. И в этой новой реальности власть имущим на Западе, очевидно, срочно нужен «холодный и отрезвляющий душ». Станет ли союзная тренировка таковым? Будем надеяться! Во всяком случае на этом акцентирует сегодня внимание пресса. Совместная отработка ядерных сил стала «предупреждением для Европы», пишет крупнейшая швейцарская газета и добавляет: «Россия как ядерная держава представляет собой силу, с которой нужно считаться». А в этом контексте у Минска и Москвы единое оборонное пространство, а это значит, что считаться нужно с нами в сумме. Что же касается этой «суммы», давайте еще раз вспомним вчерашние кадры с суперсовременным комплексом «Искандер-М». Нашему Главнокомандующему продемонстрировали возможности этой боевой машины, после чего расчеты отработали нанесение условного ядерного удара. Результат ювелирный. Лукашенко: мы никому не угрожаем, но мы готовы защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока. Эта история, как пишет британское издание Daily Express, «напугала западные страны». Но мы никого не пугаем, а лишь наглядно предупреждаем: просто не трогайте нас! В противном случае ответ будет жестким.

Примерно в такой же тональности ответим и на вот этот вопрос, очевидно, с фигой в кармане от французского издания, которое формулирует тренировку для своих читателей, как, цитата, «белорусско-российскую игру мускулами». Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ:

То, что происходит на границе Беларуси с Европой, конечно, никаких положительных мыслей не вызывает. Американцы сказали, что они выводят войска, какую-то часть (5 тысяч), из Германии. То они выводят, потом не выводят, теперь опять выводят. Но куда они выводят? Можно доверять словам Лукашенко, который сказал, что если будет какая-то агрессия, действовать будут они жестко и моментально. Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:

У Прибалтики и Украины, с Польшей особый разговор, мессианская идея уничтожения России и Беларуси. Но начинать, естественно, они собираются в силу географического фактора с Беларуси. Поэтому решения наших президентов, поэтому действия наших военных являются абсолютно разумными, сбалансированными и минимально достаточными. Прошедшая тренировка ядерных сил – это «безмолвный диалог с Западом», пишет авторитетное марокканское издание. При этом африканское СМИ подчеркивает, что такой геополитический язык жестов призван охладить «европейских милитаристов». При этом крупное кубинское издание видит в союзной тренировке четкий сигнал НАТО и мощный ответный шаг навстречу действиям Североатлантического альянса. При этом латиноамериканское СМИ акцентирует: Беларусь и Россия способны эффективно постоять за себя.

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:

Здесь идет эффект отрезвления, наши учения как ушат холодной воды на все те эмоции, которые ложно сформировались у западного представления относительно наших возможностей. Нас постоянно представляли угрозой, нами пугали детей в Европе, тем не менее не понимали, на что готовы и на что способны. Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:

Важно отметить, что в качестве конкретного противника не рассматривалась ни одна страна, даже ни один военный блок. Противники были обозначены условными наименованиями. Но здесь не надо думать, что учения носили абстрактный характер и проводились по учебным картам. Вовсе нет. Цели вводились реальные, по реальным картам, по реальным координатам, и задачи решались с максимальным приближением к боевой реальности.