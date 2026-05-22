Прямой эфир

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России

22 мая 2026 16:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Совместная белорусско-российская тренировка ядерных сил, прошедшая накануне под личным контролем Александра Лукашенко и Владимира Путина, что весьма предсказуемо, не осталась незамеченной в мире и вот уже сутки обрастает комментариями, в том числе и спекулятивными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко лично оценил работу «Искандер-М».

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России-2

Если коротко, Запад буквально в шоке. Да, Запад, к коллективности которого в последнее время очень большие вопросы, тут же (и это тоже ожидаемо) обвинил белорусско-российскую интеграционную двойку в якобы бряцании ядерными чемоданчиками. 

Но, господа, принимающие решения в Брюсселе, давайте будем честны: наша тренировка (и это ключевой момент) в отличие от бесконечных натовских маневров вдоль союзных рубежей нужна, чтобы остудить ваши «горячие головы», а не разжечь «костер войны» на континенте. И в этом смысле всем, кто сегодня пытается из союзной тренировки ядерных сил слепить информационную бомбу, не стоит изобретать велосипед. 

Да, такая совместная отработка прошла впервые, и это важный момент, но в оборонной стратегии Беларуси и России и нашем адекватном коллективном ответе на все происходящее на континенте ничего принципиально нового не произошло. 

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России-4

Все это лишь еще одно закрепление нашей твердой позиции и, если хотите, четкий сигнал Западу. Этот сигнал исходит сразу от двух государств: Беларуси и России, которые, как накануне еще раз подчеркнул наш Президент, совместно и сообща будут защищать одно Отечество от Бреста до Владивостока. 

И это еще один принципиальный момент: защищать при любой возможной агрессии извне, но не нападать. Мы не развязываем войну, не провоцируем соседей, мы всего лишь даем понять, что у нас есть все необходимое, чтобы за себя постоять. И ядерное оружие как фактор сдерживания в этой истории, похоже, остается последним убедительным аргументом. 

Лукашенко рассказал об истинном посыле совместных учений.

Услышат ли этот посыл нашего Президента на Западе? Безусловно! Попытаются ли снова в очередной раз перевернуть все с ног на голову, «нарисовав» по итогам тренировки из Союзного государства военного монстра? В этом тоже нет никаких сомнений! Ну а иначе как оправдать колоссальные траты на тотальную милитаризацию, когда в Европе государства «меряются» не экономическим потенциалом, а военной долей в ВВП.

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России-6

Увы и ах: таковы сегодня реалии. И в этой новой реальности власть имущим на Западе, очевидно, срочно нужен «холодный и отрезвляющий душ». Станет ли союзная тренировка таковым? Будем надеяться! Во всяком случае на этом акцентирует сегодня внимание пресса. 

Совместная отработка ядерных сил стала «предупреждением для Европы», пишет крупнейшая швейцарская газета и добавляет: «Россия как ядерная держава представляет собой силу, с которой нужно считаться». А в этом контексте у Минска и Москвы единое оборонное пространство, а это значит, что считаться нужно с нами в сумме. 

Что же касается этой «суммы», давайте еще раз вспомним вчерашние кадры с суперсовременным комплексом «Искандер-М». Нашему Главнокомандующему продемонстрировали возможности этой боевой машины, после чего расчеты отработали нанесение условного ядерного удара. Результат ювелирный. 

Лукашенко: мы никому не угрожаем, но мы готовы защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока.

Эта история, как пишет британское издание Daily Express, «напугала западные страны». Но мы никого не пугаем, а лишь наглядно предупреждаем: просто не трогайте нас! В противном случае ответ будет жестким. 

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России-8

Примерно в такой же тональности ответим и на вот этот вопрос, очевидно, с фигой в кармане от французского издания, которое формулирует тренировку для своих читателей, как, цитата, «белорусско-российскую игру мускулами». 

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ:
То, что происходит на границе Беларуси с Европой, конечно, никаких положительных мыслей не вызывает. Американцы сказали, что они выводят войска, какую-то часть (5 тысяч), из Германии. То они выводят, потом не выводят, теперь опять выводят. Но куда они выводят? Можно доверять словам Лукашенко, который сказал, что если будет какая-то агрессия, действовать будут они жестко и моментально.

Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук:
У Прибалтики и Украины, с Польшей особый разговор, мессианская идея уничтожения России и Беларуси. Но начинать, естественно, они собираются в силу географического фактора с Беларуси. Поэтому решения наших президентов, поэтому действия наших военных являются абсолютно разумными, сбалансированными и минимально достаточными.

Прошедшая тренировка ядерных сил – это «безмолвный диалог с Западом», пишет авторитетное марокканское издание. При этом африканское СМИ подчеркивает, что такой геополитический язык жестов призван охладить «европейских милитаристов». 

При этом крупное кубинское издание видит в союзной тренировке четкий сигнал НАТО и мощный ответный шаг навстречу действиям Североатлантического альянса. При этом латиноамериканское СМИ акцентирует: Беларусь и Россия способны эффективно постоять за себя. 

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России-10

Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Здесь идет эффект отрезвления, наши учения как ушат холодной воды на все те эмоции, которые ложно сформировались у западного представления относительно наших возможностей. Нас постоянно представляли угрозой, нами пугали детей в Европе, тем не менее не понимали, на что готовы и на что способны.

Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси:
Важно отметить, что в качестве конкретного противника не рассматривалась ни одна страна, даже ни один военный блок. Противники были обозначены условными наименованиями. Но здесь не надо думать, что учения носили абстрактный характер и проводились по учебным картам. Вовсе нет. Цели вводились реальные, по реальным картам, по реальным координатам, и задачи решались с максимальным приближением к боевой реальности. 

Холодный душ для Запада – мировые СМИ оценили совместную тренировку ядерных сил Беларуси и России-12

«Хочешь мира – готовься к войне», «хочешь сохранить государство и обеспечить безопасность – вооружайся по последнему слову военной техники». В этих на первый взгляд парадоксальных фразах, похоже, единственно верный и эффективный ответ на беспрецедентно взрывоопасную ситуацию в регионе.

И это в контексте прошедшей совместной тренировки ядерных сил – наш коллективный ювелирно выверенный, взвешенный и адекватный ситуации ответ Минска и Москвы в условиях, когда язык дипломатии и призывы к цивилизованному диалогу на равных уже не слышат или не хотят слышать.

# Военные учения # Беларусь-Россия # Международная политика # Александр Тищенко # Николай Межевич # Андрей Богодель

Другие новости рубрики

Все новости
Отношения в семье не будут прежними – как мужчины меняются в статусе отца
22 мая 2026 16:35

Отношения в семье не будут прежними – как мужчины меняются в статусе отца

Отдых будет безопасным – как пляжи Минска готовы к летнему сезону, рассказал депутат Мингорсовета
22 мая 2026 15:34

Отдых будет безопасным – как пляжи Минска готовы к летнему сезону, рассказал депутат Мингорсовета

Сон по 7-8 часов важен для памяти – рассказываем, как стабилизировать эмоциональное состояние перед ЦТ
22 мая 2026 15:19

Сон по 7-8 часов важен для памяти – рассказываем, как стабилизировать эмоциональное состояние перед ЦТ