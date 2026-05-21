«Мы ни с кем воевать не собираемся». Лукашенко рассказал об истинном посыле совместных учений

Новость о том, что белорусские и российские военные начали совместную отработку по подготовке к применению ядерных сил, в информационном пространстве незамеченной не оказалась. Министерства обороны Беларуси и России констатировали: маневры пройдут с 19 по 21 мая. К ним привлекут более 64 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот только наши тренировочные мероприятия будоражат и не дают покоя. Прежде всего соседям. Те гадают, придумывают, почему сейчас, почему в таком формате. И главное, какой сигнал посылает Минск и Москва миру. Лукашенко: мы никому не угрожаем, но мы готовы защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока.

Анна Пыж, заведующий отделом политических обозревателей ОНТ:

Еще до начала учения реакция Запада была такая крайне нервная. Можно даже сказать, какая-то ядерная истерия с их стороны началась. Но вот какой был наш истинный посыл? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

То, что у них там нервная реакция, мы это видели. Министр обороны мне доложил о летательных аппаратах, самолетах, которые баражируют вдоль наших границ, войск НАТО. И которые внимательнейшим образом наблюдают, что же происходит в Республике Беларусь. Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами, на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать. Эта глубина приличная, поэтому истерия их понятна, но напрасна. Каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобные учения. Поэтому беситься не надо. Ну, наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Зачем это оружие, если не уметь пользоваться? А чтобы уметь, надо тренироваться. «Вы-то лучше меня знаете, что это хорошее оружие». Лукашенко лично оценил работу «Искандер-М».