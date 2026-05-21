«Мы ни с кем воевать не собираемся». Лукашенко рассказал об истинном посыле совместных учений
Новость о том, что белорусские и российские военные начали совместную отработку по подготовке к применению ядерных сил, в информационном пространстве незамеченной не оказалась. Министерства обороны Беларуси и России констатировали: маневры пройдут с 19 по 21 мая. К ним привлекут более 64 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вот только наши тренировочные мероприятия будоражат и не дают покоя. Прежде всего соседям. Те гадают, придумывают, почему сейчас, почему в таком формате. И главное, какой сигнал посылает Минск и Москва миру.
Лукашенко: мы никому не угрожаем, но мы готовы защищать наше Отечество от Бреста до Владивостока.
Анна Пыж, заведующий отделом политических обозревателей ОНТ:
Еще до начала учения реакция Запада была такая крайне нервная. Можно даже сказать, какая-то ядерная истерия с их стороны началась. Но вот какой был наш истинный посыл?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
То, что у них там нервная реакция, мы это видели. Министр обороны мне доложил о летательных аппаратах, самолетах, которые баражируют вдоль наших границ, войск НАТО. И которые внимательнейшим образом наблюдают, что же происходит в Республике Беларусь.
Мы также наблюдаем за своими соседями, за теми странами, на ту глубину, которую мы можем сегодня наблюдать. Эта глубина приличная, поэтому истерия их понятна, но напрасна. Каждый квартал по элементам отдельным мы проводим подобные учения. Поэтому беситься не надо. Ну, наверное, переживают по поводу того, что в этих учениях принимают участие президенты. Если хотите, это сигнал. Это сигнал того, что мы имеем самое современное оружие и умеем им пользоваться. Зачем это оружие, если не уметь пользоваться? А чтобы уметь, надо тренироваться.
«Вы-то лучше меня знаете, что это хорошее оружие». Лукашенко лично оценил работу «Искандер-М».
Александр Лукашенко:
Все очень просто. Завтра все успокоится, вернется на круги своя. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Но мы помним уроки 1939-1941 годов. Вы помните, что аж до Москвы фашисты дошли. Потому что одни верили, что война начнется, а другие сомневались. Думали, что это дезинформация. Поэтому на всякий случай мы готовимся по полной программе. Ну а уже будет война или нет, это не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать.
Но если будет осуществлена агрессия, те, кто служат, должны первыми встать на защиту того, что мы сегодня имеем. Защитить наших женщин, любимых, детей, внуков и нашу страну. Такую зеленую и красивую. Поэтому никому не угрожаю, ни в коем случае. Но если не дай Бог, мы церемониться не будем.