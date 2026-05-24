Путин и Трамп в Китае: что пишет пресса, реакция в мире и шок для Европы

В эти дни для Европы было много поводов поволноваться. Один из них – встреча Владимира Путин и Си Цзиньпина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ох, как же следили за переговорами в Пекине. Разбирали буквально каждый жест и каждый взгляд. Читали между строк и чуть ли не по губам. В итоге медиа и экспертное сообщество разделось на два лагеря. Одни утверждают, встреча показала, что Москва и Пекин стали еще ближе. Другие, что между Путиным и Си не все так гладко, как им хотелось бы показать. В прямом смысле. Критике подверглась даже картина, подаренная российскому президенту. Конечно, на Западе хотят видеть только то, что хотят, и под это монтируют реальность (читай, фейки), за которую Пекину пришлось даже оправдываться.

Дональд Трамп, президент США:

Не знаю, была ли церемония такой же блестящей, как у меня. Я смотрел, думаю, мы превзошли их.

На первый взгляд, прошедшие переговоры в Пекине – обычная дипломатия. Но опытные наблюдатели знают, что самые интересные сигналы часто скрываются не в официальных заявлениях. Кто встречает гостя в аэропорту? Кто где сидит за столом переговоров? Кто и кому пожимает руку чуть дольше положенного? Аналитики готовы считать даже секунды. Рукопожатие Си Цзиньпина с Дональдом Трампом длилось дольше.

А иногда предметом обсуждения становится и обычное человеческое любопытство, как в случае с американским лидером, который решил заглянуть в папку отлучившегося Си. Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Были моменты, которые можно отнести к принципиальным, особенно если учесть, что Китай – восточная страна. Во всяком случае, если Путина встречал член политбюро Вань И, то Трампа встречал член правительства. А мы знаем, что в коммунистическом Китае все-таки член политбюро, да еще и министр – это на порядок выше, чем просто член правительства. Это уже тоже такой существенный момент.

Но детали протокола объясняют лишь форму. Чтобы понять содержание переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина, необходимо смотреть гораздо шире. Россия и Китай все чаще говорят о многополярном мире – системе, в которой глобальные решения принимаются не одним центром силы, а несколькими влиятельными игроками. Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:

Встреча Путина и Си Цзиньпина – это встреча не только про нефть и газ, а прежде всего про баланс сил в регионе, который сегодня только-только начинает зарождаться. А в основе баланса сил как раз и лежит экономика, помноженная на военную мощь. Вэнь-Ти Сун, политолог (Китай):

Похоже, что Китай и Россия договорились о необходимости более тесного сотрудничества. Однако кто будет играть старшего брата, кто будет играть младшего? Я думаю, что это область разногласий.

Впрочем, вопрос о том, кто в этом тандеме старше, а кто младше, сегодня интересует аналитиков куда меньше, чем другое обстоятельство. Москва и Пекин все чаще демонстрируют способность совместно влиять на мировую повестку. И это уже не просто дипломатическая формула. Идею многополярного мира все активнее поддерживают другие государства, включая Иран.

Андрей Лазуткин, политолог:

Иран – это транзитные коридоры, коридор Север – Юг, там есть логистика через Каспий. И если американцы захватывают сегодня эту территорию, то и Индия, и Китай будут отрезаны от мировой торговли. Поэтому, конечно, однозначно Иран обсуждался. А Россия в этом плане тогда что? Считается, что России нужны в Китае технологии. Если Россия обеспечивает Китай сырьем, то, в принципе, вот мы уже и получили ту самую многополярность.

Но Иран лишь часть большой геополитической картины. Любая концепция нового многополярного мира проходит проверку там, где сталкиваются интересы крупнейших держав. Сегодня такой точкой остается Украина. Поэтому украинская тема присутствует практически на любых переговорах мирового уровня. В Кремле заявили, китайский мирный план на встрече не обсуждался. Однако сам украинский вопрос в повестке все же был. А где появляется украинская тема, там почти неизбежно появляется и информационный шум. Эти переговоры исключением не стали. В Сети появились сообщения, будто Си Цзиньпин заявил, что российский президент может пожалеть о конфликте в Украине. Новость быстро разлетелась по миру, но официальный Пекин эти утверждения опроверг.