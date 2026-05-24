В Беларуси с официальным визитом находится делегация Татарстана

Беларусь укрепляет сотрудничество с российскими регионами. С официальным визитом в нашей стране делегация Татарстана. Сегодня, 24 мая, гости посещают Брестскую область. Стороны уже закрепили партнерство на ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Бресте подписали дорожную карту сотрудничества до конца 2027-го. В документе обозначены совместные проекты не только в экономике, но и в сфере культуры, образования, спорта и туризма.
Вопросам сохранения исторической памяти в Беларуси и России уделяют повышенное внимание. Делегация Татарстана посетила мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Гости возложили цветы к памятнику своему земляку – Герою Советского Союза Петру Гаврилову.
Белорусская сторона предложила инициативу по сохранению общей памяти. Наша сторона готова принимать детские группы из Татарстана в новом патриотическом центре в Брестской крепости.
Рустам Минниханов, раис Республики Татарстан:
Брестская крепость в памяти у нас, нашего поколения советского – это пример героизма. И я даже себе такую мысль задал, почему я сюда до этого не приехал. И, конечно же, надо отметить такое бережное отношение к истории, к тем героям.
Отношения Брестской области и Татарстана – яркий пример развития межрегионального партнерства. За последние 5 лет взаимный товарооборот вырос практически в два раза. Новый двухлетний план сотрудничества призван не просто сохранить эту динамику, но и открыть новые высокотехнологичные направления. В приоритете – авиастроение, судостроение и промышленная кооперация. Активно развивается взаимодействие и в аграрном секторе.
Программа официального визита делегации Татарстана в Беларусь – обширная. Одно из главных событий – бизнес-форум. Он пройдет 25 мая в Минске. В центре внимания – поиск новых драйверов развития сотрудничества между сторонами. Также пройдут деловые переговоры между представителями белорусских и казанских предприятий и организаций. Кроме того, гости посетят флагманы отечественного производства.