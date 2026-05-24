В Беларуси с официальным визитом находится делегация Татарстана

Беларусь укрепляет сотрудничество с российскими регионами. С официальным визитом в нашей стране делегация Татарстана. Сегодня, 24 мая, гости посещают Брестскую область. Стороны уже закрепили партнерство на ближайшие два года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Бресте подписали дорожную карту сотрудничества до конца 2027-го. В документе обозначены совместные проекты не только в экономике, но и в сфере культуры, образования, спорта и туризма.

Вопросам сохранения исторической памяти в Беларуси и России уделяют повышенное внимание. Делегация Татарстана посетила мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Гости возложили цветы к памятнику своему земляку – Герою Советского Союза Петру Гаврилову.

Белорусская сторона предложила инициативу по сохранению общей памяти. Наша сторона готова принимать детские группы из Татарстана в новом патриотическом центре в Брестской крепости.