Около ста рейсов отменено в аэропорту Копенгагена из-за БПЛА

В результате происшествия с беспилотниками в аэропорту Копенгагена было аннулировано около 100 рейсов и более 30 перенаправлено. По словам операционного директора Кристоффера Пленге-Брандта, в результате инцидента пострадали около 20 000 пассажиров. Об этом пишет РИА Новости.

Вечером в понедельник все взлеты и посадки были приостановлены с 20:26 по местному времени. Временно аэропорт был закрыт после сообщений о дронах, замеченных в районе воздушной гавани. Позже он начал работать, но полиция пока не установила, кто запускал беспилотники, которые появлялись с разных сторон.

По словам Пленге-Брандта, следует ожидать дальнейших задержек.

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