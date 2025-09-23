Административная и уголовная ответственность – какое наказание грозит за жестокое обращение с животными

Ответственное отношение к животным. Вопрос гуманного обращения с питомцами – неотъемлемая часть культуры современного общества и требует особого внимания. Обсудим подробно правовые нормы, которые действуют в Беларуси и вместе разберемся, как помочь животным, которые ищут любящий дом? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Оксана Давыденко, глава Ассоциации зоозащитных организаций:

Это действие бездействия, повлекшее причинение вреда здоровью животного. То есть, когда говорят, что я же не бью свою собаку. Ты ее не бьешь. Но если ты лишаешь ее пищи и собака пришла в совершенно негодное состояние – это тоже жестокое обращение с животными. Более того, хотелось бы подчеркнуть, что у нас наконец вступят в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях. Я надеюсь, что это будет в самом скорейшем времени. Тогда у нас поменяется формулировка жестокого обращения с животными. Будет действовать формулировка, закрепленная в законе: могущего повлечь, не только повлекшего, но и могущего повлечь. Если раньше нам надо было, условно говоря, дожидаться, чтобы собака от лишения пищи пришла в совершенно негодное состояние. То сейчас, если у нас будут объективные доказательства того, что владелец собаку отвез за город и не приезжает к ней на протяжении пяти дней, мы можем ставить вопрос о жестоком обращении.

Юлия Алексеюк:

Сергей Викторович, периодически появляется информация о том, что был зафиксирован факт жестокого обращения с животным. Какое наказание может грозить людям, которые совершают подобные действия?