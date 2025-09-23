Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»

У животных нет обязанностей, а права их могут быть соблюдены только благодаря людям. О том, как в Минске помогают тем, кто не может об этом попросить, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ. Сколько домашних животных можно держать в квартире – объяснили специалисты.

Рабочий день у сотрудников «Фауны города» начинается в 8 утра. На момент съемки здесь находилось 89 собак и 113 котов. За каждым из них нужно убрать, покормить и уделить внимание, а также принять посетителей. Ежедневно сюда приходят около 20 человек для того, чтобы присмотреть нового члена семьи или наоборот сдать.

Среди тех, кто стоит на защите братьев наших меньших, Татьяна Черкас. Женщина трудится здесь вот уже 17 лет. Сама взяла двух кошек и одну собаку. В «Фауне города» ежедневно трудятся волонтеры. Они постоянно обновляют информацию о новоприбывших животных для того, чтобы хвостатых поскорее забрали.

Яна Лысякова, корреспондент:

Недавно выложили пост о том, что этот мальчик ищет семью. Ему около 8-9 лет. Ведет он себя хорошо и подойдет для людей с детьми.

Один из новоприбывших – пятилетний кот по имени Гавроша. Желтоглазого красавца принесли бывшие хозяева под предлогом якобы выявившейся аллергии на кошачью шерсть. При осмотре вскрылась мочекаменная болезнь. Сейчас малыш проходит лечение и ждет новых хозяев, которые полюбят и не предадут при первой трудности.