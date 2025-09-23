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Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»

23 сентября 2025 07:45
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У животных нет обязанностей, а права их могут быть соблюдены только благодаря людям. О том, как в Минске помогают тем, кто не может об этом попросить, рассказали в ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Сколько домашних животных можно держать в квартире – объяснили специалисты.

Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»-2

Рабочий день у сотрудников «Фауны города» начинается в 8 утра. На момент съемки здесь находилось 89 собак и 113 котов. За каждым из них нужно убрать, покормить и уделить внимание, а также принять посетителей. Ежедневно сюда приходят около 20 человек для того, чтобы присмотреть нового члена семьи или наоборот сдать.

Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»-4

Среди тех, кто стоит на защите братьев наших меньших, Татьяна Черкас. Женщина трудится здесь вот уже 17 лет. Сама взяла двух кошек и одну собаку. В «Фауне города» ежедневно трудятся волонтеры. Они постоянно обновляют информацию о новоприбывших животных для того, чтобы хвостатых поскорее забрали.

Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»-6

Яна Лысякова, корреспондент:
Недавно выложили пост о том, что этот мальчик ищет семью. Ему около 8-9 лет. Ведет он себя хорошо и подойдет для людей с детьми.

Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»-8

Один из новоприбывших – пятилетний кот по имени Гавроша. Желтоглазого красавца принесли бывшие хозяева под предлогом якобы выявившейся аллергии на кошачью шерсть. При осмотре вскрылась мочекаменная болезнь. Сейчас малыш проходит лечение и ждет новых хозяев, которые полюбят и не предадут при первой трудности.

Ждут новых хозяев – каких питомцев можно забрать из «Фауны города»-10

Спасти чудо жизни и обрести преданного друга могут все желающие ежедневно с 9:00 до 19:00.

Подробности в видео.

# Бездомные животные # Яна Лысякова

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