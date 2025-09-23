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Ямаль второй. Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч» сезона 2024/25

23 сентября 2025 08:21
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Ямаль второй. Усман Дембеле выиграл «Золотой мяч» сезона 2024/25-0

Футболисту «Пари Сен-Жермен» Усману Дембеле был вручен «Золотой мяч» как самому лучшему игроку сезона. Об этом пишет РИА Новости.

Торжественная церемония прошла в театре Шатле в Париже, а награду вручил Роналдиньо.

На втором месте оказался Ламин Ямаль из «Барселоны», а на третьем – Витинья из ПСЖ. В первую десятку также вошли Салах, Рафинья, Хакими, Мбаппе, Палмер, Доннарумма и Мендеш.

Среди женщин обладательницей награды вновь стала Айтана Бонмати из «Барселоны», ставшая победительницей уже третий год подряд.

«Золотой мяч» был основан в 1956 году. В 2010 году ее объединили с премией ФИФА, но в 2016 году France Football вернулся к прежней системе выбора победителя.

Фото: pixabay

# Футбол

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