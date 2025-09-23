IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте – кто участвует и что готовят, кроме кинопоказов?
25 сентября в нашей стране стартует 9-й Республиканский фестиваль белорусских фильмов. Он будет проходить в Бресте с 25 по 29 сентября. Что ждет зрителей и участников в этот раз, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – консультант отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь Радмила Зайцева.
Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите, кто из представителей отечественной киноиндустрии будет принимать участие в фестивале?
Радмила Зайцева, консультант отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
В фестивале будут принимать участие как кинопроизводящие компании, так и телерадиовещатели, а также учащиеся учреждений образования. В частности, это Национальная киностудия «Беларусьфильм», Белорусская государственная академия искусств, три ключевых телеканала – «Столичное телевидение», «Белтелерадиокомпания» и Второй национальный телеканал.
Кинофестиваль проводится раз в три года. Он восстановлен после довольно длительного перерыва и будет проходить в Бресте.
Всего на фестиваль поступило 80 заявок. В конкурс прошло 64. 64 фильма будут показаны в рамках пяти конкурсных программ. Это игровое кино, неигровое, то есть документальное, анимационные фильмы, студенческие работы и телевизионные фильмы.
Юлия Самусенко, ведущая:
Что, помимо кинопоказов, будет организовано в рамках этого кинофестиваля?
Радмила Зайцева:
Программа будет насыщена мастер-классами, творческими встречами с артистами, кинорежиссерами, сценаристами, а также разнообразными выставками.
Александр Стасевич, ведущий:
Чем откроется фестиваль?
Каким было первое название и кого сыграл Руслан Чернецкий? Кирилл Халецкий о работе над фильмом «Классная».
Радмила Зайцева:
Фестиваль откроется фильмом «Классная», который совсем недавно вышел на экраны в кинотеатрах Беларуси. Будем рады видеть вас на первом показе в Бресте.
Телеканал СТВ представляет на этом кинофестивале три проекта – «Репортаж любой ценой», «Вещий сон. Путь к свободе» и «Республика со звездочкой».
Подробности смотрите в видео.