IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте – кто участвует и что готовят, кроме кинопоказов?

25 сентября в нашей стране стартует 9-й Республиканский фестиваль белорусских фильмов. Он будет проходить в Бресте с 25 по 29 сентября. Что ждет зрителей и участников в этот раз, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – консультант отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь Радмила Зайцева.

Александра Каштанова, ведущая:

Расскажите, кто из представителей отечественной киноиндустрии будет принимать участие в фестивале?