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IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте – кто участвует и что готовят, кроме кинопоказов?

23 сентября 2025 08:23
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25 сентября в нашей стране стартует 9-й Республиканский фестиваль белорусских фильмов. Он будет проходить в Бресте с 25 по 29 сентября. Что ждет зрителей и участников в этот раз, рассказала гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.

В студии – консультант отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь Радмила Зайцева.

Александра Каштанова, ведущая:
Расскажите, кто из представителей отечественной киноиндустрии будет принимать участие в фестивале?

IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте – кто участвует и что готовят, кроме кинопоказов?-2

Радмила Зайцева, консультант отдела по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь:
В фестивале будут принимать участие как кинопроизводящие компании, так и телерадиовещатели, а также учащиеся учреждений образования. В частности, это Национальная киностудия «Беларусьфильм», Белорусская государственная академия искусств, три ключевых телеканала – «Столичное телевидение», «Белтелерадиокомпания» и Второй национальный телеканал.

Кинофестиваль проводится раз в три года. Он восстановлен после довольно длительного перерыва и будет проходить в Бресте.

Всего на фестиваль поступило 80 заявок. В конкурс прошло 64. 64 фильма будут показаны в рамках пяти конкурсных программ. Это игровое кино, неигровое, то есть документальное, анимационные фильмы, студенческие работы и телевизионные фильмы.

IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте – кто участвует и что готовят, кроме кинопоказов?-4

Юлия Самусенко, ведущая:
Что, помимо кинопоказов, будет организовано в рамках этого кинофестиваля? 

Радмила Зайцева:
Программа будет насыщена мастер-классами, творческими встречами с артистами, кинорежиссерами, сценаристами, а также разнообразными выставками.

Александр Стасевич, ведущий:
Чем откроется фестиваль?

Каким было первое название и кого сыграл Руслан Чернецкий? Кирилл Халецкий о работе над фильмом «Классная».

IX Республиканский фестиваль белорусских фильмов пройдёт в Бресте – кто участвует и что готовят, кроме кинопоказов?-6

Радмила Зайцева:
Фестиваль откроется фильмом «Классная», который совсем недавно вышел на экраны в кинотеатрах Беларуси. Будем рады видеть вас на первом показе в Бресте. 

Телеканал СТВ представляет на этом кинофестивале три проекта – «Репортаж любой ценой», «Вещий сон. Путь к свободе» и «Республика со звездочкой». 

Подробности смотрите в видео.

# Кино # Фестиваль # Министерство культуры Беларуси # Александр Стасевич # Юлия Самусенко # Интервью # Александра Каштанова

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