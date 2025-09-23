Власти Латвии планируют восстановить заболоченные земли на восточной территории страны, чтобы укрепить оборону. Об этом пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны Латвии заявили, что возобновление торфяников может служить естественным барьером и повысить безопасность. Это также будет способствовать восстановлению природы и проведению оборонительных мероприятий.

Особое внимание будет уделяться тем районам, где болотистые экосистемы могут внести прямой вклад в создание Балтийской линии обороны.

Ранее Литва обсуждала подобные меры на границе с Беларусью, призвав соседние с ней страны использовать природные барьеры для защиты.

В одном из своих интервью российский президент заявил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО и что рассуждения о российской угрозе – это попытка политиков Запада отвлечь внимание от внутренних проблем.

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