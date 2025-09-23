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Белый дом: Трамп лично прокомментирует предложение РФ по ДСНВ

23 сентября 2025 08:31
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Белый дом: Трамп лично прокомментирует предложение РФ по ДСНВ-0

В Белом доме объявили, что Дональд Трамп собирается прокомментировать предложенное лидером РФ Владимиром Путиным продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Об этом пишет РИА Новости.

По заявлению пресс-секретаря, глава Америки знаком с инициативой и намерен высказаться лично.

На заседании Совета безопасности Путин заявил, что РФ готова соблюдать предусмотренные договором ограничения и после истечения срока его действия в феврале 2026 года при условии, что США предпримут ответные шаги.

Решение о дальнейшем соблюдении этих ограничений будет зависеть от международной обстановки.

Он подчеркнул, что система контроля над вооружениями между Россией и США была разрушена, а стратегическая устойчивость ухудшается из-за стремления Запада к военному превосходству.

По его словам, Россия является сторонником дипломатических решений и не хочет гонки вооружений, укрепляя при этом оборону в свете глобальных рисков.

Фото: pixabay

# Международная политика # Россия # Владимир Путин # Дональд Трамп

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