«У них немножко другое, клиповое мышление». Что поменялось в современной молодёжи?
Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.
Андрей Иванец, министр образования Беларуси:
Посмотрим на учебный план общеобразовательной школы. С 1 сентября этого года в течение учебного года восемь сочинений будет писать каждый школьник.
Алена Сырова, СТВ:
А до этого сколько было?
Андрей Иванец:
Четыре. А будет восемь. Одно обучающее, одно контрольное – это на уровне 2-3 ступени. Это мало?
Татьяна Якубович, председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки:
Коллеги, я здесь тоже хочу вступить в дискуссию. Мы должны четко с вами понимать: было время одно, а сейчас время другое. Была молодежь Z, X и так далее. Мы писали с вами сочинения, это было суперактуально, когда у нас не было компьютера, когда у нас ничего не было. Что такое сегодня написать дома сочинение? Google открыл и с 30-40 сочинений…
Алена Сырова:
Почему дома? Можно же в классе с листком бумаги, ручкой.
Татьяна Якубович:
Решим ли мы таким образом проблему? Очень большой вопрос. Андрей Иванович сегодня упоминал социологическое исследование. Мы тоже помогали его проводить. Я бы не сказала, что сегодня молодежь не читает так «агульна», как мы здесь говорим. Сегодня молодежь читает книги на английском языке и так далее. У них немножко другое, клиповое мышление, мы тоже к этому должны быть готовы.
Алена Сырова:
Я не соглашусь, наверное, с тем, что мы говорим «какие-то другие дети», эти названия, поколения Z, Y – это все на самом-то деле для красного словца и чтобы где-то себя и свои ошибки прикрыть и оправдать. Очень легко и очень просто все списывать на время.
Татьяна Якубович:
Неправда, на время никто не списывает.
Алена Сырова:
Вот смотрите. 18-летние ребята в армию приходят. Как тогда приходили, 10 лет назад, 18-летние, так и сейчас приходят 18-летние.
Кирилл Казаков, СТВ:
А устав сколько раз менялся за это время?
Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:
Устав мы всего лишь за это время два раза корректировали.
Кирилл Казаков:
Ну вот. Это пример того, что устав всего лишь два раза поменялся, а каждый год приходит новое пополнение. И ничего, оно же из года в год лучше? Во всяком случае, не сильно страшно.
Татьяна Якубович:
Ну так давайте скажем, что не в 18 лет приходят сегодня в армию. Сегодня у нас есть отсрочка.
Кирилл Казаков:
Не все же в вузы идут.
Татьяна Якубович:
Но многие. То есть там тоже не только в 18 приходят. И в 21 приходят, и в 22.
Алена Сырова:
Суть в том, что это уже взрослые люди.
Татьяна Якубович:
Конечно.
Алена Сырова:
Это ребенку проще что-то вложить, и он это запомнит. А взрослого человека перевоспитать, переориентировать на другие ценности намного сложнее.
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