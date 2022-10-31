«У них немножко другое, клиповое мышление». Что поменялось в современной молодёжи?

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Посмотрим на учебный план общеобразовательной школы. С 1 сентября этого года в течение учебного года восемь сочинений будет писать каждый школьник. Алена Сырова, СТВ:

А до этого сколько было? Андрей Иванец:

Четыре. А будет восемь. Одно обучающее, одно контрольное – это на уровне 2-3 ступени. Это мало?

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профессионального союза работников образования и науки:

Коллеги, я здесь тоже хочу вступить в дискуссию. Мы должны четко с вами понимать: было время одно, а сейчас время другое. Была молодежь Z, X и так далее. Мы писали с вами сочинения, это было суперактуально, когда у нас не было компьютера, когда у нас ничего не было. Что такое сегодня написать дома сочинение? Google открыл и с 30-40 сочинений… Алена Сырова:

Почему дома? Можно же в классе с листком бумаги, ручкой. Татьяна Якубович:

Решим ли мы таким образом проблему? Очень большой вопрос. Андрей Иванович сегодня упоминал социологическое исследование. Мы тоже помогали его проводить. Я бы не сказала, что сегодня молодежь не читает так «агульна», как мы здесь говорим. Сегодня молодежь читает книги на английском языке и так далее. У них немножко другое, клиповое мышление, мы тоже к этому должны быть готовы.

Алена Сырова:

Я не соглашусь, наверное, с тем, что мы говорим «какие-то другие дети», эти названия, поколения Z, Y – это все на самом-то деле для красного словца и чтобы где-то себя и свои ошибки прикрыть и оправдать. Очень легко и очень просто все списывать на время. Татьяна Якубович:

Неправда, на время никто не списывает. Алена Сырова:

Вот смотрите. 18-летние ребята в армию приходят. Как тогда приходили, 10 лет назад, 18-летние, так и сейчас приходят 18-летние. Кирилл Казаков, СТВ:

А устав сколько раз менялся за это время?