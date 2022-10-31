Представитель Беларуси при ООН: доклад ИКАО по расследованию инцидента с Ryanair изобилует ошибками
Новости Беларуси. Доклад ИКАО по расследованию инцидента с Ryanair изобилует ошибками, неточностями и необъективными подходами. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков во время заседания Совета Безопасности ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уже на протяжении многих лет западные государства ведут против нашей страны широкомасштабную войну – политическую, экономическую и информационную. По словам Валентина Рыбакова, проведение заседания 31 октября – это очередное проявление этой войны. Само создание рабочей группы ИКАО по расследованию инцидента противоречит мандату организации и создает опасный прецедент в манипулировании основами безопасности гражданской авиации.
Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при ООН:
В нарушение Устава ООН, международного права используется экономический терроризм – введены многочисленные санкции с целью экономического удушения страны и ее народа. Грубо нарушены в том числе и положения Будапештского меморандума, на который в этом зале часто ссылаются и по которому Беларусь добровольно отказалась от обладания самым современным на тот момент ядерным оружием, так в итоге ничего взамен и не получив.
Как отметил Рыбаков, сам доклад, в спешке написанный под давлением отдельных стран Запада, является предвзятым и носит необъективный характер. На это обратили внимание и участники недавно состоявшейся 41-й сессии Ассамблеи ИКАО. Поэтому Беларусь никогда не согласится с выводами доклада, который основан на неполной информации при отсутствии необходимого международного сотрудничества, о чем, кстати, заявляется в самом докладе.