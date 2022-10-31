История Беларуси в школе. Нужно ли менять подходы в преподавании предмета?

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании. Алена Сырова, СТВ:

Мы понимаем прекрасно, что все эти годы наши оппоненты пытались, по сути, продать и вложить в головы молодым людям, детям, другую историю, иную историю. Опирались на иные исторические факты или какие-то выдергивали из контекста, романтизировали, где-то перевирали. Сейчас мы сталкиваемся с тем, что к этому вопросу нужно подходить фундаментально и заново. Я знаю, что это одна из основных задач для Министерства образования. Как над этим работаете? Новые учебники, новые предметы, новые форматы?

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Я хотел бы сказать, что важность исторического воспитания – даже не образования, а воспитания – подчеркивается тем, что в этом году прошел, фактически, уникальный первый урок. Когда 1 сентября глава государства для всей страны, не только для школьников, но и для студентов, провел глубочайший урок истории и показал, собственно говоря, как мы становились страной – независимой, суверенной. В этой связи мы, конечно, не стоим на месте. Я хотел бы отметить, что с 1 сентября во всех учреждениях высшего образования уже преподается такая новая интегрированная дисциплина, как история белорусской государственности. Игорь Александрович являлся руководителем авторского коллектива, в который были вовлечены историки из различных университетов, в том числе и региональных, чтобы максимально объективно осветить эту проблему. Сегодня мы достаточно активно работаем и уже утвердили концепцию школьного исторического образования. И мы видим, что на уровне 10-11 классов надо менять подходы к преподаванию истории Беларуси. Мы должны давать не просто даты и события, но четкие оценки и ясные посылы трактования тех или иных событий.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я сабе дазволю некалькі слоў. Вот я Андрэю Іванавічу перадам адзін зварот, адзін крык душы настаўніцы гімназіі № 42 Мінска, у якой 44 гады стажа. Бліскучы проста настаўнік школьнай гісторыі. Я лічу, што ў свой час мы аж занадта шмат эксперыментавалі. Нам трэба проста вярнуцца к лінейнаму выкладанню гісторыі, к таму стандарту, які ў нас быў. Гэта значыць, павялічыць колькасць гадзін с 50 да 70, там ёсць моманты. Разам з тым як раз гэтыя ўсе прабелы былі звязаны… У нас нармальныя падручнікі, хачу падкрэсліць. Пытанне проста пра тое... Удумаемся: за адну гадзіну трэба расказаць усю гісторыю Францыі канца XVIII – пачатку XIX стагоддзяў, Вялікую французскую рэвалюцыю, прыход Напалеона Банапарта – усе змены. За гадзіну. Я к таму, што мы павінны належным чынам звярнуцца да сваёй гісторыі. І яшчэ адзін вельмі важны момант, Андрэй Іванавіч, хачу сказаць. Я толькі з акругоў вярнуўся, ездзіў па розных рэгіёнах. Што крыўдзіць многіх гуманітарыяў? Тое, як успрымаюць на ўзроўні штодзённасці. У гэтым плане нічога не дакажаш настаўніку гісторыі. Ён кажа: «Год гістарычнай памяці. Класна, крута, праходзяць вялікія святы, выдатнае свята прайшло 17 верасня. Але скажыце, чаму ў Год гістарычнай памяці мы адмаўляемся ад экзаменаў па гісторыі Беларусі ў 11 класе і пераносім яго на 9 клас? Хаця гэта звышскладаны гуманітарны прадмет». Таксама пытанне, каторае трэба абмяркоўваць у абавязковым парадку. Я ўвогуле глыбока перакананы, што мы рана ці позна, калі мы за гуманітарную бяспеку краіны, павінны зрабіць абавязковым – не ведаю, як гэта будзе выглядаць – гэты экзамен у нармальным, належным аб’ёме.

Кирилл Казаков, СТВ:

А почему история с первого класса – это так плохо? В России начали преподавать. Игорь Марзалюк:

Можна падумаць у ігравым варыянце. Але, дапусцім, я памятаю, што… Кирилл Казаков:

Наши оппоненты – запятая, враги – с первого класса вбивают это в голову. Игорь Марзалюк:

Майму сыну зараз ужо 20 год, ён студэнт 3 курса. Калі ён быў у дзіцячым садку, звычайным дзяржаўным дзіцячым садку, там, я не памятаю, як называлася гэта праграма, «Пралеска» ці неяк інакш, зараз магу зблытаць. Але факт застаецца фактам, што дзецям па той праграме, не ведаю як зараз, ва ўзросце 4-6 гадоў, папулярна давалі азы беларусазнаўства. Яны ведалі контур Беларусі, яны ведалі колер сцяга, важнейшыя даты, звязаныя і з навейшай гісторыяй.