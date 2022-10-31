«Было очень много звонков». Касинский о востребованности военно-патриотических клубов

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

Алена Сырова, СТВ:

Когда стали открываться военно-патриотические лагеря, клубы, увидели, что это очень востребовано. Родители видят смысл в том, чтобы их детей учили чему-то, вернее, даже правильным вещам, правильному взгляду на жизнь, дисциплине люди военные. Получается, что в какой-то момент общество стало доверять воспитание военным больше. С чем вы это связываете? Может быть, свой опыт передавали бы гражданским? Кирилл Казаков, СТВ:

В начале XX века учителя носили форму. Это тоже был определенный этикет, потому что учитель – уважение. Так, может быть, форму вернуть? Не в форме дело, а в форме военной.





Леонид Касинский, помощник министра обороны Беларуси:

После 2020 года патриотизм стал очень востребован у людей. Было очень много звонков от простых людей, простых белорусов, которые звонили военным и рассказывали, с чем они столкнулись, просили помочь, защитить. Это не мода. Это просто дань времени. Это время героев сегодня, время тех людей, которые готовы и способны защищать свое Отечество. Люди, увидев в 2020 году, что могло стать, начали осознавать, что каждый должен быть готов защитить то, что мы имеем.

Алена Сырова:

У нас для этого есть предметы по допризывной подготовке юношей. Даже я на своей памяти проходила это, скажем прямо, для галочки. Кирилл Казаков:

Сейчас ситуация меняется. Алена Сырова:

Очевидно, что есть запрос.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если говорить о военно-патриотических клубах, я как член попечительского совета военно-патриотического клуба «Рысь» скажу, там взаимодействие всех заинтересованных. С одной стороны, сама часть, с другой – и Минский горисполком, и учреждения образования и медицины, и родители. Поэтому это одновременно проект, который может считать своим и командование внутренних войск, и Министерство образования, и Министерство здравоохранения, и горисполком. Работают все в тесном взаимодействии. И кроме физической подготовки, навыков рукопашного боя, стрельбы, там есть и уроки по идеологии, там учат уважать свою историческую традицию. Кирилл Казаков:

Эта история идет снизу. И в данном случае все части общества находят компромисс. Когда я прихожу на классное собрание, мне всегда говорят, что вы, родители, должны. Родители некоторые говорят, что нет – вы, учителя, должны. Вы должны научить, моя задача, чтобы он пришел и провел хорошо время дома.