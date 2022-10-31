Кто важнее: гуманитарии или технари? Порассуждали эксперты
Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу «По существу» журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сейчас время гуманитарием или технарей? Слушая Игоря Александровича, я хочу сказать, что (наверное, потому что он мой преподаватель, я тоже заканчивал могилевский истфак) мне, наверное, ближе гуманитарии. Мне кажется, что время такое, что основу государства должны заложить гуманитарии. А на ваш взгляд? Во-первых, по цифрам кто куда поступает? А во-вторых, ваш собственный взгляд.
Ирина Китурко, ректор ГрГУ:
Я, ровно как и Игорь Александрович, историк по образованию, поэтому мне близко гуманитарное образование. Было такое время технократии, время, которое подняло на щит именно специальности технического профиля. Они и сегодня находятся на щите, потому что в этом есть конкурентное преимущество страны – импортозамещение, различные новые технологии.
Кирилл Казаков:
Но при этом глобализм, космополитизм и полное отсутствие нации.
Ирина Китурко:
Но при этом вы правы, что гуманитарная составляющая… Я ведь помню, когда я читала курс истории Беларуси студентам физико-технического факультета, они, видя в расписании историю Беларуси, говорили: «Ой, опять история, мы пришли изучать физику». Достаточно нужно было переломить их понимание, что история Беларуси будет совсем не такая, как в школе, немножко другая. И если они хотят быть специалистами с высшим образованием, они должны иметь широкий кругозор.
Поэтому сегодня я бы сказала, что и техническое, и гуманитарное образование – это две важные составляющие нашего образования и образования нашей страны.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я думаю, нельга супрацьпастаўляць. І то, і другое важна. Але давайце, калегі, заўважым адзін момант, адзін перакос. Ён не ўчора пачаўся, ужо не адно дзесяцігоддзе ёсць пэўны перакос. Дарэчы, менавіта таму сёння абмяркоўваецца пытанне, як найбольш правільна, адэкватна праводзіць у тым ліку і ЦТ, і адзіны экзамен, і ўсё астатняе.
Справа ў тым, будзем шчырымі, з-за таго, што належным чынам гуманітарнаму кампаненту не надавалі (і гэта не толькі пра гісторыю, гэта пра мову, рускую і беларускую). Я як прафесар практыкуючы заўсёды бачыў розніцу паміж студэнтамі, якія паступалі да ЦТ, першыя ЦТшнікі, якія ўсё яшчэ былі працягам той традыцыі і тых праграм. І тых, хто ўжо былі цалкам Цтшныя па тых праграмах.
Алена Сырова, СТВ:
Я думаю, что вступительной кампании мы посвятим следующее наше ток-шоу.
Игорь Марзалюк:
Я пра што хачу сказаць? Нажаль, з-за таго, што дзеці мала пішуць сачыненняў, дыктантаў, як раз праблема з логікай, абстракцыяй.
Кирилл Казаков:
Дети мало читают, к сожалению.
Игорь Марзалюк:
Гэта праўда.
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