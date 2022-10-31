Кто важнее: гуманитарии или технари? Порассуждали эксперты

Кирилл Казаков , СТВ: Сейчас время гуманитарием или технарей? Слушая Игоря Александровича, я хочу сказать, что (наверное, потому что он мой преподаватель, я тоже заканчивал могилевский истфак) мне, наверное, ближе гуманитарии. Мне кажется, что время такое, что основу государства должны заложить гуманитарии. А на ваш взгляд? Во-первых, по цифрам кто куда поступает? А во-вторых, ваш собственный взгляд.

Новости Беларуси. Что стоит изменить в системе образования? Исчезают ли белорусскоязычные школы? Как научить детей любить Родину? На площадке ток-шоу « По существу » журналисты вместе с экспертами в прямом эфире обсудили положение дел в белорусском образовании.

Ирина Китурко, ректор ГрГУ:

Я, ровно как и Игорь Александрович, историк по образованию, поэтому мне близко гуманитарное образование. Было такое время технократии, время, которое подняло на щит именно специальности технического профиля. Они и сегодня находятся на щите, потому что в этом есть конкурентное преимущество страны – импортозамещение, различные новые технологии.

Кирилл Казаков:

Но при этом глобализм, космополитизм и полное отсутствие нации.

Ирина Китурко:

Но при этом вы правы, что гуманитарная составляющая… Я ведь помню, когда я читала курс истории Беларуси студентам физико-технического факультета, они, видя в расписании историю Беларуси, говорили: «Ой, опять история, мы пришли изучать физику». Достаточно нужно было переломить их понимание, что история Беларуси будет совсем не такая, как в школе, немножко другая. И если они хотят быть специалистами с высшим образованием, они должны иметь широкий кругозор.

Поэтому сегодня я бы сказала, что и техническое, и гуманитарное образование – это две важные составляющие нашего образования и образования нашей страны.