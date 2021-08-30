«У нас каждый день последний». Место ли политике в сельском хозяйстве?
Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
За той продукцией, которой мы гордимся, всегда стоят люди, кадры. Раз мы так или иначе возвращаемся к событиям прошлого года, мы говорим: мы сделали выводы о том, что нужно защищать журналистов, нужно защищать педагогов, нужно защищать работников самых разных сфер. Что касается сельского хозяйства, нужно ли защищать аграриев?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Революция в прошлом году пришлась на урожайное время.
Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А вы видели, чтобы хоть один аграрий бунтовал?
Алена Сырова:
Мы говорим о нападках на людей, а не о том, что кто-то бунтует. Мы говорим о том, что очень часто люди подвергаются буллингу.
Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Давать оценку аграриям, людям, которые работают на земле, людям, которые с пренебрежением и с высокомерностью к ним относятся, это неправильно. Тот человек, который думает, что в магазине разливается молоко, понятия не имеет, как сложен труд сельхозника, который высокомерен к этому человеку, пренебрежителен, – пожалуйста, не давайте им оценку. Дайте себе лучше оценку. Аграриям Президент даст оценку, правительство.
Кирилл Казаков:
Люди голосуют рублем. Они идут, покупают белорусскую молочку.
Игорь Брыло:
Наши люди в сложный период времени, аграрный сектор остался верен главе государства, делали свою работу. И у нас были проблемы по заболеванию людей на предприятиях, но никто ничего не остановил. Все люди тянули эту лямку очень серьезно, чтобы у нас была продукция на прилавках. Как мне некоторые «великие» задают вопрос: а у вас предприятия работали в пандемию или нет? А как можно в сельском хозяйстве не работать? Животное кушает каждый день по несколько раз, его надо накормить, и для этого надо сделать определенные манипуляции. А потом куда девать эту продукцию? Везем на молочные комбинаты, мясокомбинаты, которые каждый день делают готовую продукцию.
Тамара Чичиро, генеральный директор Минского молочного завода № 1:
Наше молоко не простоит.
Кирилл Казаков:
Естественно, если ваше молоко простоит два дня, оно скиснет, и вы потеряете прибыль. Если бы в прошлом году сотрудники вашего предприятия пошли на забастовку, что бы было?
Алена Сырова:
Или остановились бы из-за пандемии?
Тамара Чичиро:
Мы не планировали таких действий. У нас все сотрудники знают, что если они сегодня не пойдут на предприятие, завтра их дети не будут пить молоко.
Кирилл Казаков:
Я на прошлой неделе был на Полесье, в Столинском районе, деревня Ольшаны, там известное хозяйство. Мне как раз люди рассказывали о том, что когда пытались там поднять бунт, они сказали: давайте Минск обтянем колючей проволокой, чтобы они оттуда не вышли, а мы урожай будем собирать. Мы, говорят, убираем, у нас каждый день последний.