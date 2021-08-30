«У нас каждый день последний». Место ли политике в сельском хозяйстве?

Новости Беларуси. Кирилл Казаков и Алена Сырова решили поговорить о развитии сельского хозяйства в Беларуси. В этой сфере достижений у нас куда больше, чем в какой-либо другой. Как всегда, компетентные гости в студии, интересные мнения и оценки событий и фактов – в ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:

За той продукцией, которой мы гордимся, всегда стоят люди, кадры. Раз мы так или иначе возвращаемся к событиям прошлого года, мы говорим: мы сделали выводы о том, что нужно защищать журналистов, нужно защищать педагогов, нужно защищать работников самых разных сфер. Что касается сельского хозяйства, нужно ли защищать аграриев? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Революция в прошлом году пришлась на урожайное время.

Сергей Кравцов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А вы видели, чтобы хоть один аграрий бунтовал? Алена Сырова:

Мы говорим о нападках на людей, а не о том, что кто-то бунтует. Мы говорим о том, что очень часто люди подвергаются буллингу.

Игорь Брыло, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Давать оценку аграриям, людям, которые работают на земле, людям, которые с пренебрежением и с высокомерностью к ним относятся, это неправильно. Тот человек, который думает, что в магазине разливается молоко, понятия не имеет, как сложен труд сельхозника, который высокомерен к этому человеку, пренебрежителен, – пожалуйста, не давайте им оценку. Дайте себе лучше оценку. Аграриям Президент даст оценку, правительство. Кирилл Казаков:

Люди голосуют рублем. Они идут, покупают белорусскую молочку. Игорь Брыло:

Наши люди в сложный период времени, аграрный сектор остался верен главе государства, делали свою работу. И у нас были проблемы по заболеванию людей на предприятиях, но никто ничего не остановил. Все люди тянули эту лямку очень серьезно, чтобы у нас была продукция на прилавках. Как мне некоторые «великие» задают вопрос: а у вас предприятия работали в пандемию или нет? А как можно в сельском хозяйстве не работать? Животное кушает каждый день по несколько раз, его надо накормить, и для этого надо сделать определенные манипуляции. А потом куда девать эту продукцию? Везем на молочные комбинаты, мясокомбинаты, которые каждый день делают готовую продукцию.